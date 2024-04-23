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Яромир Ягр показал, как тренировался между матчами плей-офф чешской Экстралиги

Яромир Ягр показал, как тренировался между матчами плей-офф чешской Экстралиги
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52-летний нападающий «Кладно» Яромир Ягр показал, как тренировался между матчами плей-офф. Напомним, Ягр принял участие в трёх встречах плей-офф за право остаться в чешской Экстралиге с ХК «Всетин». «Кладно» победил во всех трёх играх и остался в элитном дивизионе Чехии.

Между третьим и четвёртым матчами легендарный чешский форвард тренировался со специальным тросом, а болельщики наблюдали за упражнением с трибун.

Яромир Ягр за три игры забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. Ранее Ягр рассказал о своей игре за клуб в плей-офф чешской Экстралиги и ответил на вопрос, сыграет ли он в следующем сезоне. Чешский форвард сообщил, что тренировался дважды в день в течение месяца, чтобы принять участие в матчах плей-офф.

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