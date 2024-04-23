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АКМ сравнял счёт за 0,4 секунды до конца третьего периода решающего матча финала ВХЛ

АКМ сравнял счёт за 0,4 секунды до конца третьего периода решающего матча финала ВХЛ
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В Альметьевске на стадионе «Юбилейный» в эти минуты проходит четвёртый матч финальной серии Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) между местным «Нефтяником» и тульским АКМ. После третьего периода счёт в матче равный — 2:2. Счёт в серии 3-0 в пользу «Нефтяника».

ВХЛ - плей-офф . Финал. 4-й матч
23 апреля 2024, вторник. 18:30 МСК
Нефтяник
Альметьевск
Овертайм
2 : 2
ОТ
АКМ
Тульская область
1:0 Бровкин – 31:36 (4x5)     2:0 Терехов (Бровкин, Евсеев) – 36:29 (5x4)     2:1 Петров (Почивалов) – 41:20 (5x5)     2:2 Казаков (Мальцев, Теряев) – 59:59 (6x5)    

После второго периода счёт в матче был 2:0 в пользу «Нефтяника», который находится в одной победе от Кубка Петрова. На старте третьего периода АКМ удалось сократить отставание до минимума после гола Глеба Петрова с передачи Дениса Почивалова. Штурм ворот «Нефтяника» в концовке третьего периода закончился голом Максима Казакова на последней секунде. Форвард АКМ добил шайбу после броска Максима Мальцева. До конца третьего периода оставалось четыре десятых секунды.

Права на видео принадлежат ООО «ВХЛ».

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