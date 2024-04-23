АКМ сравнял счёт за 0,4 секунды до конца третьего периода решающего матча финала ВХЛ

В Альметьевске на стадионе «Юбилейный» в эти минуты проходит четвёртый матч финальной серии Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) между местным «Нефтяником» и тульским АКМ. После третьего периода счёт в матче равный — 2:2. Счёт в серии 3-0 в пользу «Нефтяника».

После второго периода счёт в матче был 2:0 в пользу «Нефтяника», который находится в одной победе от Кубка Петрова. На старте третьего периода АКМ удалось сократить отставание до минимума после гола Глеба Петрова с передачи Дениса Почивалова. Штурм ворот «Нефтяника» в концовке третьего периода закончился голом Максима Казакова на последней секунде. Форвард АКМ добил шайбу после броска Максима Мальцева. До конца третьего периода оставалось четыре десятых секунды.

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