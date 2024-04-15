Исторический успех и развязка в решающем матче. Итоги полуфиналов в плей-офф ВХЛ

Сегодня, 15 апреля, в Магнитогорске в седьмом матче серии между «Металлургом» и «Автомобилистом» определится второй финалист Кубка Гагарина. В свою очередь, во второй по силе лиге российского хоккея третий раунд плей-офф уже остался позади. Подводим главные итоги 1/2 финала плей-офф во Всероссийской хоккейной лиге.

АКМ выдал феноменальную победную серию и добился исторического успеха

Первым финалистом плей-офф ВХЛ стал тульский хоккейный клуб АКМ. Команда Сергея Решетникова заняла четвёртое место в регулярном чемпионате, но к главной части сезона подошла просто в потрясающей форме. Туляки затратили всего девять матчей на прохождение первых двух раундов Кубка Петрова, одержав восемь побед при одном поражении. Срыв случился в третьем матче стартовой серии с «Торосом», после чего АКМ одержал шесть побед подряд, на позитивной волне сумев подойти к противостоянию с «Югрой».

Ханты-мансийцы проделали куда более сложный путь к полуфиналу плей-офф, дважды подряд пройдя через семиматчевые серии. Таким образом, разница в проведённых встречах к старту серии составляла очень весомые пять матчей. Вполне возможно, что как раз таки из-за большого количества ранее затраченных сил, как физических, так и моральных, подопечных Вадима Епанчинцева и не хватило на разборку с АКМ.

Особой борьбы в полуфинале не получилось. АКМ продлил феноменальную победную поступь до девяти матчей, захватив уверенное лидерство в серии – 3-0. Затем случился провал в четвёртом матче (1:6), но со второй попытки туляки поставили победную точку – 4:3 в пятом матче и 4-1 в серии. В заключительной встрече был установлен рекорд плей-офф ВХЛ: АКМ и «Югра» впервые в истории Кубка Петрова забросили три шайбы всего за 126 секунд. Автором же победной стал нападающий АКМ Никита Мокин, отличившийся за 36 секунд до конца пятого матча.

Интересно, что в этом плей-офф АКМ придерживается принципа, что лучше в одном провальном матче сразу получить полную авоську пропущенных шайб, чем проигрывать много и в борьбе. Туляки потерпели всего два поражения в 14 матчах, в обоих случаях пропустив по шесть шайб – 2:6 и 1:6. Но в остальном — 12 побед, которые позволили команде добиться исторического успеха. Тульский клуб впервые в своей истории пробился в финал Кубка Петрова. На это достижение у АКМ ушло всего три сезона, которые прошли с момента основания команды.

«Нефтяник» вырвал путёвку в финал в решающем матче

Соперником АКМ по финальной серии станет альметьевский «Нефтяник», чей путь к главному противостоянию сезона ВХЛ получился куда энергозатратнее. В полуфинале команда Артёма Анисимова поначалу даже уступала «Рубину» (1-2). Затем «Нефтяник» одержал две подряд победы, после чего единственный гол Дениса Давыдова в шестой игре помог тюменцам перевести серию в седьмую встречу.

Решающий матч проходил на площадке «Рубина», однако преимущество домашнего льда тюменцам не помогло. Героем встречи стал нападающий гостей Иван Емец, оформивший дубль. 26-летний форвард начинал нынешний сезон в «Адмирале», но быстро утратил доверие Леонида Тамбиева. Сыграв всего восемь матчей в регулярке КХЛ, Иван покинул расположение приморской системы. В ноябре он присоединился к «Нефтянику» и стал одним из лидеров альметьевской команды.

«Нефтяник» в третий раз в клубной истории примет участие в финале плей-офф ВХЛ. В 2011 году клуб из Альметьевска без борьбы уступил как раз «Рубину», не сумев выиграть ни одного матча. Спустя пять лет «Нефтяник» добился успеха в финальной серии, в пятиматчевом противостоянии переиграв «Ижсталь». В случае победы над АКМ альметьевская команда сравняется по титулам с «Рубином» и «Сарыаркой». Лидерство же по выигранным Кубкам удерживает за собой «Торос» (три).

Расписание финальной серии плей-офф ВХЛ

По итогам полуфинальных противостояний определились команды, которые примут участие в финальной серии Кубка Петрова:

4. АКМ (Тульская область)

9. «Нефтяник» (Альметьевск)

Команды получили номера посева в порядке убывания спортивных результатов по итогам регулярного чемпионата. Преимущество своей площадки получает команда с более высоким номером посева.

Матчи проводятся в следующие сроки:

18, 19, 22, 23, 26*, 28* и 30* апреля 2024 года.

*если понадобится

Борьба за Кубок Петрова ведётся до четырёх побед.