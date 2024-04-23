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Основной вратарь «Ванкувера» Демко может больше не сыграть в первом раунде плей-офф НХЛ

Основной вратарь «Ванкувера» Демко может больше не сыграть в первом раунде плей-офф НХЛ
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Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли сообщил, что вратарь «Ванкувер Кэнакс» Тэтчер Демко не будет играть во второй игре серии с «Нэшвилл Предаторз» и отметил, что статус голкипера до конца серии остаётся под вопросом.

Демко пропустил два гола при 24 бросках в первой игре серии, завершившейся победой «Ванкувера» со счётом 4:2. Этот матч стал для голкипера лишь пятым в плей-офф НХЛ. За пять матчей Демко отразил 97,4% бросков. Этот результат стал вторым в истории НХЛ за первые пять матчей в карьере в плей-офф.

Второй матч серии пройдёт в ночь на 24 апреля. Стартовым вратарём «Ванкувера» в матче будет Кейси Десмит. Напомним, «Кэнакс» по итогам прошедшего регулярного чемпионата НХЛ заняли первое место в Тихоокеанском дивизионе.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 2-й матч
24 апреля 2024, среда. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Не начался
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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