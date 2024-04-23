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Быков — о шансах «Локомотива»: у меня как-то раз получилось вытащить такую серию

Быков — о шансах «Локомотива»: у меня как-то раз получилось вытащить такую серию
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков ответил на вопрос о шансах «Локомотива» в финальной серии Кубка Гагарина и оценил результаты «Металлурга» в текущем сезоне. Магнитогорцы в финале Кубка Гагарина ведут со счётом 3-0.

«Никакой неожиданности в результатах «Металлурга» для меня нет. Регулярный чемпионат – это подготовка к плей-офф. Конечно, в регулярке важно занять высокое место. Чем выше место, тем лучше условия. «Магнитка» классно подготовилась к основной части сезона – плей-офф. Так что победа в финале станет закономерной.

— Есть ли у «Локомотива» шансы спасти серию?

— У меня как-то раз получилось вытащить такую серию. Не помню, где я тогда работал – в СКА или в ЦСКА. Важно, что в моей практике такой случай был. Мы смогли добиться победы в серии, хотя проигрывали 0:3, — цитирует Быкова LiveResult.

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