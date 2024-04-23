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Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон высказался о борьбе за «Харт Трофи»

Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон высказался о борьбе за «Харт Трофи»
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Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон высказался о борьбе за «Харт Трофи». По итогам предварительного голосования журналистов форвард является фаворитом в борьбе за приз лучшему игроку сезона НХЛ.

«Я хочу играть как можно лучше, но не могу контролировать то, что от меня не зависит, в частности голосование. У каждого своё мнение насчёт победителя, и мне в любом случае придётся принять итоги голосования. Что будет, то будет. Сейчас для меня нет ничего важнее, чем победа в Кубке Стэнли, это то, что мной движет. В НХЛ есть множество великолепных хоккеистов, достойных награды лучшего игрока», — цитирует Маккиннона ESPN.

Маккиннон набрал 140 (51+89) очков в 82 матчах регулярного чемпионата и занял второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ, уступив Никите Кучерову (144 очка).

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