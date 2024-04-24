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«Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» во втором матче серии, Панарин и Овечкин — без очков

Завершился второй матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Хозяева одержали победу со счётом 4:3.

В составе победителей голами отметились Винсент Трочек, Мика Зибанеджад, Джек Рослович и К'Андре Миллер. За «Вашингтон» отличились Коннор Макмайкл, Дилан Строум и Том Уилсон.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Рейнджерс».

«Рейнджерс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 114 очками. «Вашингтон» расположился на восьмой строчке Востока, в активе команды 91 балл.

Третий матч серии состоится 27 апреля в Вашингтоне, начало — в 2:00 мск.