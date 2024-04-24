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НХЛ опубликовала топ-10 голов регулярки, в списке — один россиянин

НХЛ опубликовала топ-10 лучших голов прошедшего регулярного чемпионата сезона-2023/2024.

На седьмом месте в рейтинге оказалась шайба российского форварда «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова. 24-летний нападающий отличился 10 апреля в матче с «Бостон Брюинз» (4:1). Свечников забил лакросс-гол. Автором самой красивой шайбы сезона в НХЛ признали форварда «Лос-Анджелес Кингз» Куинтона Байфилда, который отличился в игре с «Коламбус Блю Джекетс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в первом раунде Кубка Стэнли — 2024 между собой играют «Рейнджерс» — «Вашингтон» (2-0), «Каролина» — «Айлендерс» (2-0), «Флорида» — «Тампа» (2-0), «Бостон» — «Торонто» (1-1), «Виннипег» — «Колорадо» (1-1), «Ванкувер» — «Нэшвилл» (1-1), «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» (1-0), «Даллас» — «Вегас» (0-1).

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