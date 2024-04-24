Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Нефтяника» назвал свинским поведение ряда хоккеистов АКМ в финале Кубка Петрова

Форвард «Нефтяника» назвал свинским поведение ряда хоккеистов АКМ в финале Кубка Петрова
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Нефтяника» Артём Воронин остался недоволен поведением некоторых игроков АКМ в финале Кубка Петрова. Финальная серия изобиловала грубостью, а в решающем четвёртом матче в результате «грязной» игры форварда АКМ Павла Медведева травму получил игрок «Нефтяника» Кирилл Крутов и покинул площадку на носилках.

«Мы были готовы к такому беспределу. Но тактика была выстроена — надо было немного потерпеть и завоевать кубок. Если была бы отмашка, мы бы не простили это. На рукопожатии после матча сказали некоторым игрокам, что это просто свинское отношение — нельзя так делать. ВХЛ позволяет хамить, мастерство игроков не на таком уровне, как в Континентальной хоккейной лиге», — цитирует Воронина ТАСС.

«Нефтяник» завоевал Кубок Петрова, обыграв АКМ в четырёх матчах. Отметим, что по итогам регулярного чемпионата ВХЛ «Нефтяник» занял девятое место в общей таблице лиги.

ВХЛ - плей-офф . Финал. 4-й матч
23 апреля 2024, вторник. 18:30 МСК
Нефтяник
Альметьевск
Окончен
3 : 2
ОТ
АКМ
Тульская область
1:0 Бровкин – 31:36 (4x5)     2:0 Терехов (Бровкин, Евсеев) – 36:29 (5x4)     2:1 Петров (Почивалов) – 41:20 (5x5)     2:2 Казаков (Мальцев, Теряев) – 59:59 (6x5)     3:2 Бровкин (Терехов) – 70:56 (5x5)    
Материалы по теме
В ВХЛ уже есть чемпион! «Нефтяник» пережил драму в концовке, но довёл свою сказку до конца
В ВХЛ уже есть чемпион! «Нефтяник» пережил драму в концовке, но довёл свою сказку до конца
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android