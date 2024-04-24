Форвард «Нефтяника» назвал свинским поведение ряда хоккеистов АКМ в финале Кубка Петрова

Нападающий «Нефтяника» Артём Воронин остался недоволен поведением некоторых игроков АКМ в финале Кубка Петрова. Финальная серия изобиловала грубостью, а в решающем четвёртом матче в результате «грязной» игры форварда АКМ Павла Медведева травму получил игрок «Нефтяника» Кирилл Крутов и покинул площадку на носилках.

«Мы были готовы к такому беспределу. Но тактика была выстроена — надо было немного потерпеть и завоевать кубок. Если была бы отмашка, мы бы не простили это. На рукопожатии после матча сказали некоторым игрокам, что это просто свинское отношение — нельзя так делать. ВХЛ позволяет хамить, мастерство игроков не на таком уровне, как в Континентальной хоккейной лиге», — цитирует Воронина ТАСС.

«Нефтяник» завоевал Кубок Петрова, обыграв АКМ в четырёх матчах. Отметим, что по итогам регулярного чемпионата ВХЛ «Нефтяник» занял девятое место в общей таблице лиги.