Форвард «Нефтяника» назвал свинским поведение ряда хоккеистов АКМ в финале Кубка Петрова

Нападающий «Нефтяника» Артём Воронин остался недоволен поведением некоторых игроков АКМ в финале Кубка Петрова. Финальная серия изобиловала грубостью, а в решающем четвёртом матче в результате «грязной» игры форварда АКМ Павла Медведева травму получил игрок «Нефтяника» Кирилл Крутов и покинул площадку на носилках.
«Мы были готовы к такому беспределу. Но тактика была выстроена — надо было немного потерпеть и завоевать кубок. Если была бы отмашка, мы бы не простили это. На рукопожатии после матча сказали некоторым игрокам, что это просто свинское отношение — нельзя так делать. ВХЛ позволяет хамить, мастерство игроков не на таком уровне, как в Континентальной хоккейной лиге», — цитирует Воронина ТАСС.
«Нефтяник» завоевал Кубок Петрова, обыграв АКМ в четырёх матчах. Отметим, что по итогам регулярного чемпионата ВХЛ «Нефтяник» занял девятое место в общей таблице лиги.
- 24 апреля 2024
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