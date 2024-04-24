Видео победного гола «Металлурга» в решающем матче финала Кубка Гагарина — 2024
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В Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» прошёл четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом». Матч закончился победой магнитогорцев со счётом 2:1 и победой в серии со счётом 4-0. «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина — 2024.
Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 4-й матч
24 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Лихачёв (Тесанов, Гернат) – 08:33 (5x5) 1:1 Зернов (Минулин, Силантьев) – 39:22 (5x5) 1:2 Вовченко (Петунин, Гераськин) – 51:10 (5x4)
В середине третьего периода при равном счёте гол в большинстве забил нападающий «Металлурга» Даниил Вовченко. Форварду ассистировали Александр Петунин и Игорь Гераськин. Эта шайба стала «золотой» для «Металлурга» и принесла магнитогорцам третий Кубок Гагарина в истории клуба.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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