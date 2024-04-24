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Яковлев, Зернов и Неколенко стали двукратными обладателями Кубка Гагарина

Яковлев, Зернов и Неколенко стали двукратными обладателями Кубка Гагарина
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В Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» прошёл четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом». Матч закончился победой магнитогорцев со счётом 2:1 и победой в серии со счётом 4-0. «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина — 2024.

Игроки магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев, Денис Зернов и Архип Неколенко стали двукратными обладателями Кубка Гагарина.

Впервые Кубок Гагарина выиграли Акользин, Вовченко, Гераськин, Гололобов, Гребёнкин, Джонсон, Еременко, Канцеров, Квартальнов, Коробкин, Маклюков, Минулин, Михайлис, Мухаметов, Набоков, Орехов, Паливко, Петунин, Пресс, Силантьев, Смолин, Хабаров, Юров.

«Металлург» повторил рекорд КХЛ по количеству побед в Кубке Гагарина. «Металлург» стал третьим клубом в истории КХЛ, трижды выигрывавшим Кубок Гагарина (2014, 2016, 2024).

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 4-й матч
24 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Лихачёв (Тесанов, Гернат) – 08:33 (5x5)     1:1 Зернов (Минулин, Силантьев) – 39:22 (5x5)     1:2 Вовченко (Петунин, Гераськин) – 51:10 (5x4)    
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