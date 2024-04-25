Маршан вышел на первое место в истории «Бостона» по голам в розыгрышах Кубка Стэнли

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе «Бостона» забивали Трент Фредерик, Джейк Дебраск и Брэд Маршан (дважды). Второй гол в матче помог 35-летнему Маршану выйти на первое место в истории «Бостона» по голам в розыгрышах Кубка Стэнли. В активе Брэда стало 55 точных бросков, благодаря чему он повторил клубный рекорд, ранее единолично принадлежавший Кэму Нили.

Примечательно, что на повторение клубного рекорда Маршан затратил 149 матчей, тогда как Нили забил аналогичное количество голов, сыграв всего 86 матчей. Топ-3 по голам в истории «Бостона» в плей-офф замыкает Патрис Бержерон (50 голов в 170 матчах).