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Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 25 апреля

Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 25 апреля
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Сегодня, 25 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день первого раунда плей-офф. Команды провели три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2. «Бостон» повёл в серии со счётом 2-1.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 3-й матч
25 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Нис (Марнер, Эдмундсон) – 33:10 (5x5)     1:1 Фредерик (Гики, Линдхольм) – 37:37 (5x5)     1:2 Дебраск (Маршан, Койл) – 41:07 (5x4)     2:2 Бертуцци (Райлли, Доми) – 51:25 (5x5)     2:3 Маршан (Хайнен) – 51:53 (5x5)     2:4 Маршан (Пастрняк) – 59:24 (en)    

В ночь с 24 на 25 апреля мск на льду «Американ Эйрлайнс-центра» в Далласе (США) прошёл второй матч серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции НХЛ между «Даллас Старз» и «Вегас Голден Найтс». Гости одержали победу со счётом 3:1 и после двух матчей на площадке соперника выигрывают в серии — 2-0 (первый матч — 4:3 в пользу «Вегаса»).

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 2-й матч
25 апреля 2024, четверг. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Робертсон (Хейсканен, Бенн) – 16:47 (5x4)     1:1 Маршессо (Айкел, Барбашёв) – 18:09 (5x5)     1:2 Ханифин (Руа, Каррье) – 38:53 (5x5)     1:3 Айкел (Маршессо) – 59:26 (en)    

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл второй матч серии плей-офф НХЛ первого раунда между «Эдмонтоном» и «Лос-Анджелесом». Победу в результативном матче одержали «Кингз» со счётом 5:4 в овертайме. После двух матчей счёт в серии равный — 1-1.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 2-й матч
25 апреля 2024, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 5
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кемпе (Копитар) – 03:19 (5x5)     0:2 Кемпе (Копитар) – 14:55 (5x5)     1:2 Кулак (Драйзайтль, Фёгеле) – 17:33 (5x5)     1:3 Даути (Арвидссон, Дано) – 18:02 (5x5)     2:3 Холлоуэй (Кэррик, Янмарк) – 27:51 (5x5)     3:3 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид) – 30:33 (5x4)     3:4 Фиала (Спенс, Байфилд) – 41:46 (5x5)     4:4 Холлоуэй (Янмарк) – 43:23 (5x5)     4:5 Копитар (Байфилд, Андерсон) – 62:06 (5x5)    
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