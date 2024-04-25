Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 25 апреля

Сегодня, 25 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день первого раунда плей-офф. Команды провели три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2. «Бостон» повёл в серии со счётом 2-1.
В ночь с 24 на 25 апреля мск на льду «Американ Эйрлайнс-центра» в Далласе (США) прошёл второй матч серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции НХЛ между «Даллас Старз» и «Вегас Голден Найтс». Гости одержали победу со счётом 3:1 и после двух матчей на площадке соперника выигрывают в серии — 2-0 (первый матч — 4:3 в пользу «Вегаса»).
В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл второй матч серии плей-офф НХЛ первого раунда между «Эдмонтоном» и «Лос-Анджелесом». Победу в результативном матче одержали «Кингз» со счётом 5:4 в овертайме. После двух матчей счёт в серии равный — 1-1.
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