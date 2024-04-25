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Президент «Автомобилиста»: финал Кубка Гагарина был в полуфинале

Президент «Автомобилиста» Андрей Козицын считает, что главная серия сезона была проведена в полуфинале Кубка Гагарина между екатеринбургским клубом и «Металлургом». В полуфинальной серии победу в семи матчах одержали магнитогорские хоккеисты.

«Финал смотреть — никаких нервов не хватит. Не хочу никого обидеть, но моё мнение: финал был в полуфинале», — передаёт слова Козицына корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

«Автомобилист» стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России впервые в истории лиги. Это стало лучшим результатом команды из Екатеринбурга за историю выступления в КХЛ.

Напомним, в первом раунде «Автомобилист» одолел казанский «Ак Барс» со счётом 4-1 в серии. В 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 подопечные Николая Заварухина были сильнее СКА в пяти матчах.