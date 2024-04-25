Овечкин растворился, Панарин не ныл и не плакал, а судьи опять вышли на первый план.

«Овечкин пропал без вести». Что Америка говорит о двух поражениях «Вашингтона»?

«Вашингтон» проиграл второй матч серии с «Рейнджерс». Причём в этой встрече «столичные» до последних минут пытались сравнять счёт и даже имели шансы для этого. Однако не смогли. А победным оказался гол в меньшинстве после того, как «обокрали» капитана «Кэпс» Александра Овечкина.

В Северной Америке пресса живо обсуждала ход матча, всей серии, судейство и самые яркие моменты. В том числе игру Овечкина и спорный силовой приём Артемия Панарина. Что же наши заокеанские коллеги думают?

«Ошибки дорого обходятся, «Вашингтон» позволяет звёздам «Рейнджерс» сиять»

Ряд журналистов сосредоточились на анализе хода матча.

Журналистка The Washington Post Бейли Джонсон кратко подвела итоги второй встречи серии.

«Кэпиталз», которые преодолели трудности только для того, чтобы выйти в плей-офф Кубка Стэнли, снова прижаты спиной к стене.

«Рейнджерс» отправил обратно в Вашингтон «столичных», которым необходимо выиграть четыре из следующих пяти матчей, чтобы сохранить сезон живым», — заключила Джонсон.

«Вашингтон» позволяет звёздам «Рейнджерс» сиять» Фото: AP/TASS

Журналистка New York Post Молли Уокер отметила, что игра «Кэпс» улучшилась, но «Нью-Йорк» был готов и к этому.

«Во втором матче, возможно, играл значительно улучшенный «Вашингтон», но это были всё те же «Рейнджерс».

Всё те же «Рейнджерс», которые лидировали в регулярном чемпионате НХЛ по количеству побед с камбэков, снова сплотились, чтобы заполучить преимущество в две игры над «Вашингтоном» перед заслуженно воодушевлённой толпой «Мэдисон Сквер Гарден».

Не было никаких признаков, что «синерубашечники» отступят. Им всё же удалось позаботиться о своём деле, несмотря на то что на этот раз «Кэпиталз» поставили гораздо более серьёзную задачу.

«Рейнджерс», если их текущий уровень игры сохранится, имеют шанс завершить эту серию на «Кэпитал Уан-Арене» в эти выходные.

«Вашингтон» рано и часто обращался к своей оппортунистической ДНК в этом матче. Казалось, что это была гораздо более равная игра с точки зрения спецбригад и времени владения шайбой, но «Рейнджерс» взяли верх и удержали лидерство на последних минутах.

Каждый «рейнджер» говорил об ожидании более сильной игры от «столичных», которые, скорее всего, будут действовать ещё настойчивее, поскольку отчаяние продолжает усиливаться.

«Кэпиталз» показали гораздо более быстрый темп, чем в первой игре. Однако «Рейнджерс» были к этому готовы», — написала Уокер.

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер нашла плюсы в игре «столичных».

«Начало второй встречи было многообещающим для «Вашингтона», но после сильных первых семи минут дела пошли под откос. И в конечном итоге жёсткая командная игра и ошибки дорого обошлись.

Ошибки дорого обходятся, поскольку «Кэпиталз» позволяют звёздам «Рейнджерс» сиять, динамика меняется в пользу «Нью-Йорка». «Вашингтон» стартовал так, будто хотел завладеть инициативой с самого начала. Однако ситуация быстро изменилась, когда «Рейнджерс» быстро сравняли счёт, и после этого «Нью-Йорк» смог вернуть нужный импульс. «Вашингтон» тем временем был не в своей тарелке, а отсутствие структуры и ошибки привели к голам «синерубашечников».

Линдгрен сделал всё, что мог, и отразил 23 из 27 бросков (85,2%).

Уилсон помогает зажечь «Кэпиталз», игра в нападении улучшается, но всё ещё требует доработки. Том дал искру в атаке, что и было нужно «Вашингтону» к этому моменту серии.

В целом нападение «Кэпиталз» сделало шаг вперёд и забило больше голов, но ещё есть над чем поработать, поскольку «столичные» должны отправлять больше людей на пятачок и создавать трафик впереди, чтобы пробить Шестёркина. Входы в зону в большинстве также снова оказались проблемой», — написала Сильбер.

«Рейнджеры» «накатывают» на соперника волнами Фото: AP/TASS

Журналист New York Post Марк Канниццаро отметил сильную игру «Рейнджерс» и их лидеров.

«Рейнджеры» «накатывают» на вас волнами.

Конечно, Панарин повёл за собой команду, за год он забил 49 голов и набрал 120 очков. Но нападение «Рейнджерс» — это не только Панарин. На его счету один из восьми голов «Рейнджерс».

Фактически в тот вечер артистически одарённый Панарин сыграл большую роль благодаря своей физической силе, несколько раз применяя её против некоторых тафгаев из «Кэпиталз» — например, против Ти Джея Оши.

Это едва ли осталось незамеченным для одноклубников Хлебушка.

Состав «Кэпиталз», в отличие от «Рейнджерс», совсем не глубокий. Они слишком сильно полагаются на свою стареющую звезду Алекса Овечкина. А «Рейнджерс» сделали его невидимым в двух матчах», — написал Канниццаро.

«Кто-нибудь видел Алекса Овечкина? Суперзвёздный голеадор «Вашингтона» пропал без вести»

Часть журналистов поделились мнением об игре Александра Овечкина в этой серии.

Журналист The Athletic Питер Бауф отметил, что капитану «Вашингтона» просто не дают бросать.

«Вместо того чтобы «Нью-Йорк» убил большинство соперника, сохранив преимущество лишь в один гол, «Рейнджерс» внезапно получили подушку в две шайбы. Это оказалось необходимым, поскольку «Вашингтон» сократил отставание до минимума в третьем периоде. Гол Миллера стал победным в матче.

И всё началось с потери Овечкина: худшая точка в трудный вечер для капитана «Вашингтона».

38-летний Овечкин — величайший голеадор своего поколения. А может быть, и за всю историю. Игроки «Рейнджерс» восторженно говорили о его участии в серии. Он один из двух соперников, у которых Зибанеджад брал клюшку после игры.

Александр Овечкин Фото: AP/TASS

И хотя возраст замедлил Овечкина, он всё ещё силён. С 27 января на его счету 23 гола — больше, чем у всех игроков НХЛ, кроме пятерых. За этот период он стал 10-м в лиге по количеству бросков. В последней встрече регулярного чемпионата, которую «Вашингтону» нужно было выиграть, чтобы выйти в плей-офф, Овечкин забил первый гол.

Но в двух матчах с «Рейнджерс» в этом плей-офф у него 0 голов и 0 очков. И всего один бросок в створ.

Играя в основном против лучшей пары защиты «Рейнджерс» (Райан Линдгрен — Адам Фокс) и лучшей тройки нападения (Алекси Лафреньер — Винсент Трочек — Артемий Панарин), Овечкин сделал всего две попытки броска при игре «пять на пять» во втором матче. Для сравнения: он набирал в среднем 4,06 попытки в равных составах с перерыва на Матч звёзд до конца регулярного чемпионата. Его тройка (Ови — Макмайкл — Ти Джей Оши) создавала моменты, но большинство из них не приводило к опасным броскам Алекса. За всю игру он ни разу не бросил в большинстве. Это резкое снижение по сравнению с его средним показателем в 3,34 попытки броска при игре с численным преимуществом после февральского перерыва и свидетельство агрессивной игры «Рейнджерс» в меньшинстве.

После замены Линдгрена на шестого полевого за три минуты до конца периода Дилан Строум выиграл вбрасывание и скинул на Овечкина. Нападающий попытался нанести бросок по воротам, но Баркли Гудроу заблокировал его. Карбери указал на этот момент как на пример сложностей Овечкина. «Рейнджерс» блокируют его броски, а он не находит способа обойти их тела.

Пока что эта тактика сработала. Но Карбери будет иметь больше контроля над тем, против кого будет выходить Овечкин, когда серия перенесётся в Вашингтон.

Несмотря на трудности Овечкина в начале серии, Карбери подчеркнул, что он уверен, что его звезда сможет восстановиться. В конце концов, за свою карьеру будущий член Зала славы попадал во множество сложных ситуаций и имеет хороший опыт их разрешения.

Но если «Рейнджерс» смогут и дальше сдерживать Овечкина на выезде, они станут на шаг ближе к тому, чтобы выбить вашингтонский клуб, который уже выглядел переигранным в этой серии», — написал Бауф.

Журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти отметил, что «Кэпс» будут ждать значительно больше усилий от своего капитана.

«Именно так прошли для Овечкина первые два матча серии до семи встреч. «Кэпиталз» проиграли оба, отправившись обратно в Вашингтон на третью игру в пятницу, отчаянно нуждаясь в победе и в большем от своего капитана», — написал Гулитти.

Журналист New York Post Марк Канниццаро достаточно саркастично прокомментировал игру Ови.

«Кто-нибудь видел Алекса Овечкина?

Суперзвёздный голеадор «Вашингтона» пропал без вести в первых двух матчах серии плей-офф с «Рейнджерс».

Александр Овечкин Фото: AP/TASS

38-летний Овечкин, который стал лучшим в составе «Кэпс» с 31 голом в регулярке и продолжает преследовать Уэйна Гретцки, не нанёс ни одного броска в створ в первой встрече, и ему удалось бросить только один раз во второй.

«Рейнджерс» так хорошо обороняются против Овечкина своими комбинациями звеньев и физической силой, что сделали его настолько невидимым, что можно подумать, что он находится в программе защиты свидетелей.

После матча тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери обратился к своей суперзвезде с шокирующими, ясными словами.

Проблемы Овечкина наблюдались и в обороне: его потеря привела к тому, что защитник «Рейнджерс» К'Андре Миллер забил гол в меньшинстве, который оказался победным в игре.

Карбери поклялся, что его звезда сыграет лучше дома», — заключил Канниццаро.

«Панарин не заплакал. Не ныл. Не стал искать кого-то, кто придёт на помощь»

Отдельное внимание пресса уделила силовому приёму Панарина против Ти Джея Оши.

Журналист New York Post Ларри Брукс отметил, что Хлебушек отреагировал на судейские решения лучшим образом.

«Это не те хайлайты с матча, в которых кто-либо ожидает увидеть Артемия Панарина, но это плей-офф, и это «Рейнджерс» 2024 года.

Поэтому, когда судьи либо не увидели, либо не захотели удалять Ти Джея Оши за игру высоко поднятой клюшкой, которая попала Панарину по лицу за 6:44 до конца второго периода, №10 не заплакал. №10 не ныл. №10 не стал искать кого-то, кто придёт на помощь.

Панарин сам позаботился обо всём, он это сделал явно — не размахивая клюшкой, не прокидывая шайбу между ног защитников, а налетев на Оши на открытом льду в третьем период и, возможно, ударив нападающего локтем по голове.

Оши отправили в раздевалку, чтобы специалист его проверил на сотрясение мозга. После видеопросмотра Панарин вообще не был наказан. Будто он внезапно стал Томом Уилсоном, получившим карточку «бесплатное освобождение из тюрьмы». За исключением того, что это был Панарин образца плей-офф 2024 года», — написал Брукс.

Журналист Lohud Винсент Меркольяно высказался о судействе в целом. Обозреватель остался недоволен работой рефери.

«Будь то игра в равных составах или спецбригады, «Рейнджерс» явно были лучшей командой в первых двух матчах этой серии.

Для последней победы «Нью-Йорку» пришлось копать немного глубже: дерзкие «Кэпиталз» вырвались вперёд, сравняли счёт во втором периоде и предприняли яростную попытку ещё раз восстановить равенство в конце третьего. Но лучшая команда Восточной конференции превосходила «столичных» во всех аспектах, справляясь с попытками провокации со стороны своего противника.

Глядя на них, удивится ли кто-нибудь, если серия не вернётся в Нью-Йорк?

В то время как два лучших центральных нападающих «Рейнджерс» хорошо начали плей-офф, с главным игроком «Кэпиталз» дела обстоят совсем иначе. «Рейнджеры» следили за 38-летним Овечкиным при игре в большинстве и закрывали линии его броска.

Очередной праздник удалений. Во втором матче свистнули в общей сложности 11 штрафов — шесть против «Вашингтона» и пять против «Нью-Йорка» — после того как такое же количество было в первой встрече.

Частично это связано с тем, что «Кэпс» делают всё возможное, чтобы залезть под кожу игрокам «Рейнджерс» и заставить их совершить ошибку, причём эти усилия возрастали по мере продолжения второго матча. Но эти две встречи также прошли при странном судействе.

Артемий Панарин Фото: AP/TASS

Судьи свистели сомнительные эпизоды и назначали сомнительные штрафы, пропуская при этом, казалось бы, довольно явные нарушения, в том числе игру высоко поднятой клюшкой от ветерана «Кэпиталз» Ти Джея Оши против Артемия Панарина во втором периоде.

Хлебушек отомстил силовым приёмом в третьем периоде, временно выбив Оши из игры — эпизод, которой привлёк внимание его одноклубников», — написал Меркольяно.

Обозревательница The Hockey News Сэмми Сильбер рассмотрела эпизод с точки зрения игроков и тренеров «Вашингтона», а также обратилась к своду правил.

«Оши вернулся после скандального удара Панарина. Свистки и тишина со стороны судей обходятся дорого.

В «Вашингтоне» задавались немалым количеством вопросов, поскольку Ти Джей Оши покинул лёд «Мэдисон Сквер Гарден» после спорного удара Артемия Панарина. Оши катился, когда Панарин пошёл на силовой приём, ударив соперника достаточно высоко и, как казалось, попав в его голову плечом и спиной.

После того как Оши ушёл, Коннор Макмайкл преследовал Панарина, а когда Ти Джея проверил тренер Джейсон Сербус, судьи рассмотрели эпизод на предмет крупного штрафа. После просмотра удаления Панарина не последовало, а Макмайкл получил две минуты за грубость.

Это вызвало переполох и замешательство у «Кэпиталз», особенно у Карбери, поскольку Оши получил повреждение.

Согласно правилу 48.1 Свода правил НХЛ о запрещённых ударах в голову, «удар, приведший к контакту с головой соперника, когда голова была основной точкой контакта и такого контакта с головой можно было избежать, не допускается». При определении возможного контакта с головой учитываются три обстоятельства, в том числе:

Попытался ли игрок нанести силовой приём прямо в тело соперника, а голова не была «выбрана» целью из-за неудачного времени хита, неправильного угла сближения или ненужного вытягивания тела в ту или иную сторону. Поставил ли противник себя в уязвимое положение, приняв позу, которая делала неизбежным контакт с головой при силовом приёме в тело. Изменил ли противник существенно положение своего тела или головы непосредственно перед или одновременно с хитом таким образом, что это существенно способствовало контакту с головой.

На основании свода правил и удалений судьи решили, что предполагаемой точкой контакта была не голова, и, исходя из обстоятельств, Панарин не был наказан», — написала Сильбер.