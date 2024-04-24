Панарин провёл сокрушительный силовой приём на Оши

Этой ночью прошёл второй матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Хозяева одержали победу со счётом 4:3.

В одном из моментов матча российский нападающий хозяев Артемий Панарин провёл мощнейший силовой приём на форварде «столичных» Ти Джее Оши, сокрушив последнего ударом локтем в голову на глазах у подъезжавшего следом капитана гостей Александра Овечкина. Примечательно, что арбитры не заметили в этом моменте нарушения правил.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео сокрушительного хита в исполнении Панарина:

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Таким образом, по итогам первых двух матчей серии счёт 2-0 в пользу «Рейнджерс». Третья встреча пройдёт в ночь с 26 на 27 апреля в Вашингтоне.