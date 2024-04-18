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«Миннесота» пожелала удачи Юрову, опубликовав фото игрока на фоне Кубка Гагарина

«Миннесота» пожелала удачи Юрову, опубликовав фото игрока на фоне Кубка Гагарина
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«Миннесота Уайлд» пожелала удачи в финальной серии плей-офф КХЛ нападающему «Металлурга» Даниле Юрову, опубликовав фото игрока на фоне Кубка Гагарина.

Фото: Страница в соцсети «Миннесоты»

Напомним, в 2022 году Юров был выбран на драфте НХЛ клубом «Миннесота Уайлд» в первом раунде под общим 24-м номером.

В прошедшей регулярке Юров принял участие в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ в составе «Металлурга», в которых отметился 49 (21+28) результативными действиями.

В плей-офф 20-летний нападающий сыграл 20 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал три результативные передачи.

Напомним, «Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина. Ранее он дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё никогда не выигрывали Кубок Гагарина.

Второй матч серии пройдёт 20 апреля. Третий и четвёртый матчи состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля.

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