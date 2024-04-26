Не спешите хоронить «Вашингтон»! Команда Овечкина ещё может выбить «Рейнджерс»

Сезон «Вашингтона» близок к завершению. Уже на этой неделе «столичные» могут покинуть розыгрыш Кубка Стэнли — 2024, не выиграв ни матча в серии с «Рейнджерс».

Разве именно ради этого «Кэпс» так отчаянно боролись за выход в плей-офф? Конечно, для них каждая встреча в последний месяц регулярки была своего рода матчем на вылет, и попадание в заветную восьмёрку — уже большой успех для крайне проблемного «Вашингтона». Однако какой в этом был сакральный смысл, если может отправиться в отпуск после всего четырёх матчей плей-офф?

По крайней мере, именно такие мысли приходят в голову, когда смотришь на ход серии.

Однако не нужно спешить хоронить «Вашингтон». У подопечных Спенсера Карбери ещё есть возможность зацепиться за серию! И об этом говорят сразу несколько причин.

Так за счёт чего «столичные» могут перевернуть ход серии с Рейнджерс?

Хоккеисты «Вашингтона» Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Для начала давайте назовём определённо сильные стороны «Кэпс». Вернее, одну — самую сильную.

На данный момент таковой с уверенностью можно назвать игру вратаря Чарли Линдгрена. Не смотрите на восемь пропущенных шайб — у голкипера практически (а зачастую и совсем) нет поддержки со стороны полевых игроков. Вот и выходит, что Линдгрен, пропуская по четыре гола за матч, всё равно регулярно спасает свою команду, держит её на плаву и оставляет ей шансы.

…к сожалению, рассказ о безусловно сильных сторонах на этом подходит к концу.

Тем не менее матчи сезона в целом и серии в частности дают положительные звоночки.

Прежде всего это касается последнего матча.

Как мы знаем, «Вашингтон» весь сезон страдал в атаке, особенно в равных составах — игрой это редко можно было назвать. Первый матч, кажется, стал тому подтверждением. При игре «пять на пять» «столичные» создали моментов лишь на 1,44 xG — за 45 минут. При этом по-настоящему опасных моментов толком-то и не было.

Во второй встрече команды провели в равных составах уже 40 минут. И тут — примечательно — показатели «Вашингтона» находятся на том же уровне — 1,44 xG. То есть в среднем столичная команда создала больше моментов на минуту игрового времени в равных составах, да и моменты были опаснее.

Нужно отметить, что «Кэпс», видимо, провели работу над ошибками. Они куда лучше провели второй матч в обороне. Если вновь обратиться к статистике при игре в равных составах, в первой встрече «Рейнджерс» насоздавали шансов на 2,13 xG — и забили четырежды. Во второй этот показатель значительно упал — до 0,99 xG! А «синерубашечники» забросили лишь одну шайбу.

Так что положительная динамика в игре «Вашингтона» заметна. Подвело другое — ошибки. И вот уже с ними надо разбираться.

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Другая положительная динамика связана с игрой в большинстве.

В первом матче у «столичных» было четыре попытки 5х4 — и 0 голов. За восемь минут игроки «Вашингтона» создали моментов на 0,86 xG, но не забили ни разу. Во второй встрече было уже пять попыток. Суммарный xG «Кэпс» при игре в большинстве составил всего 0,29 — почти в три раза меньше. Но при этом они сумели забить аж дважды! Хорошая реализация. Особенно если учесть, что в целом «столичные» провели в большинстве лишь 5:13.

Игра с численным преимуществом в целом стала главной сильной стороной «Вашингтона» во второй части сезона. Сейчас главное — правильно ею распорядиться, выжать максимум из большинства. Если учесть, что команды играют достаточно жёстко, а порой даже грубо, шансы будут появляться.

Ну и важно не допускать ошибок в стиле Александра Овечкина.

Стоит отметить, что при этом игра в меньшинстве оставляет желать лучшего. Если в первом матче как-то удалось сдержать навал «Рейнджерс», которые за четыре минуты в большинстве создали моментов всего на 0,66 xG и не забили, то во втором «Кэпс» допустили моментов на 1,02 xG и пропустили два гола. Да, во второй встрече «столичные» катали в меньшинстве почти 10 минут, но всё-таки игра в неравных составах может стать решающим фактором в этой серии.

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Другой фактор заключается в настрое и характере.

Уже неоднократно отмечалось, что «Вашингтон» во многом именно на характере вырвал путёвку в плей-офф, поэтому оказываться в позиции андердога для этого состава — не что-то новое. Они прекрасно знают, как выкарабкиваться из тяжёлых ситуаций. Характер у этой команды есть.

Важной помощью может стать и игра лидеров и хоккеистов основы.

Пока Овечкин ушёл в тень, нанеся лишь один бросок за два матча, выглядя очень пресно и совершив результативную ошибку. Ти Джей Оши, играя 17+ минут за встречу, всего дважды бросил и также выглядит не лучшим образом. Джон Карлсон не впечатляет — всё-таки находиться под 30 минут на площадке в его возрасте, особенно после 82-матчевой регулярки, едва ли идёт на пользу. Александр Алексеев играет откровенно слабо, Тревор ван Римсдайк чередует слабые и провальные встречи.

Хоккеисты «Вашингтона» Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Но на этих парней в команде серьёзно рассчитывают. Поэтому, если они соберутся, могут принести большую пользу. Овечкин уже не раз доказывал, что способен возвращаться на свой уровень после неудач, Оши выстреливал в нужные моменты, Карлсон цементировал оборону.

Пока радуют только несколько игроков, помимо Линдгрена. Том Уилсон и показывает скиллы в атаке (1+2 — лучший в составе «Кэпс»), и лидерские обязанности берёт на себя. Именно он пытается залезать под кожу соперникам и заводить своих товарищей, выкладывается за столичное джерси. Хорошо выглядит Дилан Строум, хотя, если судить по сезону в целом, сейчас именно он должен и может тащить «Вашингтон». Молодые игроки проявляют себя — особенно Алексей Протас и Коннор Макмайкл.

Всё, что сейчас нужно этой четвёрке, — хотя бы просто сохранить текущий уровень.

Важным фактором является уже упомянутый настрой. «Вашингтон» отлично начал первый матч и благодаря общим командным усилиям и безумствам Линдгрена смог засушить «рейнджеров». Казалось, что «синерубашечники» не особо готовы к такой игре. Во втором периоде они «распечатали» Чарли и накидали авоську, после чего сопротивления «Кэпс» не имели значения. Но, возможно, такая лёгкость расслабила «Рейнджерс», поскольку в следующем матче «столичные» поднажали и чуть не увели матч в овертайм.

Есть ощущение, что расслабленность «рейнджеров» повлияла и на их реализацию. «Вашингтон» поднажал — и «Нью-Йорк» мало что смог сделать при игре в равных составах. Именно поэтому оверперформанс в первом матче в виде 2,13 xG, трансформировавшихся в четыре гола, сменился 0,99 xG и всего одной шайбой во втором.

Иными словами, недооценка со стороны «Рейнджерс» также может сыграть на руку «Вашингтону». В этом сезоне «столичным» часто приходилось оберегать нужный результат и скорее ломать чужую игру, чем выстраивать свою. Этот опыт пригодится и сейчас.

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В общем, шансы у «Вашингтона» остаются. Да, на данный момент их не так много, однако «Кэпс» уже показали, за счёт чего могут навязать борьбу. Собственно, во втором матче они и сделали это. Возможно, для серьёзного успеха пригодится ещё немного везения и точности, но главное, что настрой у большей части команды верный.

Так что не спешите хоронить «Вашингтон». «Столичные» ещё попьют кровушки «Рейнджерс»!