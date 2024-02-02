3 причины, почему «Ванкувер» не станет чемпионом НХЛ

На днях «Ванкувер» провернул сделку, которую планировал по меньшей мере месяца два: Андрей Кузьменко в довесок с ценными активами был обменян на Элиаса Линдхольма, который таки сбежал из «Калгари». Поэтому главную цель в дедлайн менеджмент «косаток» выполнил. Потому что держать креативного края с зарплатой в $ 5,5 млн, периодически не попадающего в состав или играющего в третьей тройке, непозволительно для команды, которая нацелилась на Кубок Стэнли.

Теперь состав «Ванкувера» выглядит ещё более мощным и сбалансированным: три топовых центра – Петтерссон, Миллер, Линдхольм, крайние нападающие в самом расцвете сил – Михеев, Бёзер, Гарланд, Зутер, убийственная первая пара защитников – Хьюз — Гронек, один из лучших вратарей этого сезона – Демко. Рик Токкет наверняка ещё раз попробует убрать на фланг Петтерссона, развязав тем самым тому руки, только центром теперь будет пришедший Линдхольм.

На перерыв «Ванкувер» ушёл в статусе лучшей команды НХЛ, имея в активе 71 очко после 49 проведённых игр, одной из самых результативных в лиге со 186 шайбами (второе место в лиге), одной из самых надёжных в обороне — пропущено 127 шайб (четвёртое место в лиге) и с реализацией большинства — 25% (восьмое место в лиге). При этом «Кэнакс» зарекомендовали себя командой, которая умеет играть на обеих сторонах площадки, доставляя сопернику кучу проблем. И, что важно отметить, прекрасной взаимозаменяемостью благодаря четвёртому звену с Хёгландером и Лафферти, играющему на уровне совсем не четвёртого сочетания, когда лидеры «Ванкувера» не входят в матч.

«Ванкувер» празднует забитый гол Фото: AP/TASS

Расклад выглядит так, будто у «Ванкувера» нет слабых мест, по крайней мере, значительных, с лучшим атакующим потенциалом лиги, где три игрока входят в топ-10 бомбардиров, с вратарём, который будет в номинантах на «Везину», но говорит ли это о том, что команда — готовый претендент? Есть сомнения. Какие факторы могут помешать «Кэнакс» не то что взять Кубок Стэнли, а пройти первые два раунда? Давайте разбираться.

Кубковый опыт

Какой кубковый опыт есть у «Ванкувера» этого поколения? Да почти никакого. Команда за последние годы лишь раз попала в плей-офф, да и было это в прерванном сезоне-2019/2020, когда игры на вылет проводились в «пузыре». Хотя выступили «косатки» тогда вполне добротно, пройдя «Миннесоту» в плей-ин и «Сент-Луис» в первом раунде. Бились они и с «Вегасом» за выход в финал конференции, однако уступили в седьмом матче.

Матч «Ванкувер» – «Вегас» в плей-офф-2020 Фото: Zuma/TASS

Кубковый опыт – неотъемлемый фактор для победы, кто бы что ни говорил. Потому что все команды, выигрывавшие чашку в последние 10 лет, откровенно вымучивали его годами. Здесь тебе и «Вегас», который до победы в Кубке Стэнли проигрывал на всех стадиях плей-офф, продолжая выстраивать свою систему и внося в неё точечные коррективы. И «Колорадо», который в эпоху Маккиннона как только не падал, проигрывая даже в тех сериях, где они были безоговорочными фаворитами. Про «Тампу», наверное, вообще лучше промолчать, потому что команда приобрела весь опыт, какой возможно: имея на протяжении многих лет один из самых мощных составов, они и проигрывали в финале, и не выходили в плей-офф, и с запасом выигрывали регулярку, а потом отлетали 0-4 в первом раунде.

К чему этот спич, кратко повествующий об истории завоевания кубков? А к тому, что «Ванкувер» – откровенно «зелёная» команда, в её составе вообще нет игроков, которых можно было бы назвать прожжёнными кубковыми бойцами. Единственный человек, имеющий хороший опыт в плей-офф, это Джей Ти Миллер, который играл в финале Кубка Стэнли за «Рейнджерс» и доходил до финала конференции с «Тампой», но ни в одном из случаев первой скрипкой на площадке он не был. По большому счёту всё. У Петтерссона, Хьюза и Бёзера за спиной только тот самый плей-офф четыре года назад. В контексте НХЛ принцип «пришёл, увидел, победил» не работает уже долгие годы.

Мощный состав – не гарантия победы

Наверное, если начать приводить в пример прошлогодних «Рейнджерс», можно с ходу возразить, что менеджмент «синерубашечников» просто погнался за громкими именами, которые разрушили всю «химию». Аргумент весомый, с ним вполне можно согласиться. Но далеко мы не пойдём и вспомним прошлогодний «Бостон», который побил все рекорды регулярки, хорошо усилился в дедлайн, находя игроков на позиции, которые могли дать сбой. К чему это привело вы помните: вылет в первом раунде. И такие команды всегда были — немало звёзд в составе, укомплектованный состав в целом, но прийти к заветной цели это не помогает.

Команда не проходила через спад

В этом сезоне «Ванкувер» является безоговорочно самой стабильной командой, которая не проигрывала более двух игр подряд, нечасто проводила невзрачные матчи и даже возвращалась по ходу игры, проигрывая в две-три шайбы. Но что-то подсказывает, что это не пойдёт в плюс «косаткам».

Джей Ти Миллер, Никита Задоров, Брок Бёзер Фото: AP/TASS

Да, ещё предстоит провести 33 игры в регулярке, и после перерыва на Матч звёзд мы можем это увидеть. Но пока же смотрим на пройденную дистанцию. Любой спортсмен вам скажет, что, когда идёт игра, когда прёт, когда всё получается, судить о чемпионских амбициях нет никакого смысла, потому что это необъективно. Смотреть надо тогда, когда у команды всё валится из рук, когда появляются недопонимание и нервозность. Точнее, на то, как это потом преодолевается. Ведь именно в таких ситуациях происходит закалка, которая поможет не сломаться, когда в плей-офф что-то пойдёт не так. А в играх на вылет реагировать на неудачи надо молниеносно, потому что при обратном сценарии всё может быстро закончиться.

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Да, всё перечисленное не говорит о том, что у команды нет никаких шансов и что она обязательно провалится. Но это вносит определённую долю скепсиса в обсуждение, что «Ванкувер» — готовый контендер. Опять же, «косаткам» может пойти на пользу и тот факт, что такую команду они больше не соберут, потому что летом заканчиваются контракты Петтерссона и Гронека, которые своей игрой явно заслужили значительное повышение зарплаты, чем и озаботятся их агенты летом.