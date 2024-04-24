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«Амур» поздравил Гребёнкина с завоеванием Кубка Гагарина

«Амур» поздравил Гребёнкина с завоеванием Кубка Гагарина
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Хоккейная команда «Амур» из Хабаровска поздравила нападающего «Металлурга» Никиту Гребёнкина с победой в Кубке Гагарина. Тёплые слова «Амур» написал в своём официальном телеграм-канале.

«Поздравляем молодого нападающего, который первые шаги во взрослом хоккее сделал в «Амуре» в прошлом сезоне. Ну а бывших Тигров не бывает», — написал клуб в своих социальных сетях

Никита Гребёнкин с 2013 года начал выступать за «Металлург», однако часть сезона-2022/2023 провёл в хабаровском «Амуре», после чего вновь вернулся в Магнитогорск.

Напомним, сегодня, 24 апреля, магнитогорский «Металлург» стал трёхкратным обладателем Кубка Гагарина, обыграв «Локомотив» в финальной серии со счётом 4-0.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 4-й матч
24 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Лихачёв (Тесанов, Гернат) – 08:33 (5x5)     1:1 Зернов (Минулин, Силантьев) – 39:22 (5x5)     1:2 Вовченко (Петунин, Гераськин) – 51:10 (5x4)    

Некоторые известные личности высказались по этому поводу, сказав, что такая не ожидали такой быстрый финал плей-офф КХЛ.

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