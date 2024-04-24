«Амур» поздравил Гребёнкина с завоеванием Кубка Гагарина

Хоккейная команда «Амур» из Хабаровска поздравила нападающего «Металлурга» Никиту Гребёнкина с победой в Кубке Гагарина. Тёплые слова «Амур» написал в своём официальном телеграм-канале.
«Поздравляем молодого нападающего, который первые шаги во взрослом хоккее сделал в «Амуре» в прошлом сезоне. Ну а бывших Тигров не бывает», — написал клуб в своих социальных сетях
Никита Гребёнкин с 2013 года начал выступать за «Металлург», однако часть сезона-2022/2023 провёл в хабаровском «Амуре», после чего вновь вернулся в Магнитогорск.
Напомним, сегодня, 24 апреля, магнитогорский «Металлург» стал трёхкратным обладателем Кубка Гагарина, обыграв «Локомотив» в финальной серии со счётом 4-0.
Некоторые известные личности высказались по этому поводу, сказав, что такая не ожидали такой быстрый финал плей-офф КХЛ.
- 24 апреля 2024
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