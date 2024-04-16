На Кубке Будущего под лёд зальют рисунок подписчика ФХР в соцсетях

Федерация хоккея России провела конкурс для своих подписчиков в телеграм-канале. Главным призом стала возможность увидеть свой рисунок на льду во время турнира Кубок Будущего. Из 150 работ было выбрано 10 рисунков на хоккейную тематику. Победителя выбирал защитник ЦСКА и сборной России Никита Нестеров.

«Всем финалистам я подарю по шайбе с автографом. А победителем я выбрал рисунок Александры из Санкт-Петербурга, потому что на нём видна командная работа, чувствуется единение. Приходите на хоккей и болейте за сборную России!» — цитирует Нестерова официальный сайт ФХР.

Фото: ФХР

Работа Александры будет залита под лёд на «Сибирь-Арене». Кубок Будущего впервые пройдёт в Новосибирске с 25 по 28 апреля. На «Сибирь-Арене» сыграют молодёжные сборные России, Беларуси и Казахстана, а также сборная игроков Студенческой хоккейной лиги.