В семье защитника СКА Андрея Педана родилась дочь, сообщает пресс-служба армейского клуба.

«Пополнение в семье Андрея Педана. У нашего защитника и его супруги Ангелины родилась дочка! Самые тёплые поздравления маме, папе и уже старшему брату, малышке – здоровья, а всей семье – большого счастья», — сказано в сообщении СКА.

В нынешнем сезоне 30-летний Педан в регулярном сезоне сыграл 13 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. В плей-офф на счету защитника один матч без набранных баллов.

СКА завершил регулярный чемпионат на втором месте в таблице Западной конференции. В плей-офф петербургский клуб уступил во втором раунде екатеринбургскому «Автомобилисту» в серии из пяти матчей.