Панарин расколол американца из «Вашингтона»! Оши пришлось проверять на сотрясение мозга

Но по итогам эпизода Артемий не получил даже малого штрафа, а «Рейнджерс» и вовсе оказались в большинстве.

После первой игры в серии «Рейнджерс» — «Вашингтон» многие поклонники «столичных» остались недовольны работой арбитров матча, считая, что их действия (или бездействия) напрямую повлияли на результат.

В повторной встрече в Нью-Йорке, пожалуй, обошлось без спорных голов, и вроде бы хоккеистам «Вашингтона» стоит пенять только на самих себя, ведь победный гол вообще был пропущен «Кэпиталз» при игре в большинстве.

Но в третьем периоде случился эпизод, который болельщики «Вашингтона» могут оценить, как весьма неоднозначный. Артемий Панарин внезапно провёл мощнейший силовой приём на Ти Джее Оши, буквально расколов американца и отправив его в полёт на лёд.

ВИДЕО

В динамике возникает ощущение, что лидер «Рейнджерс» совершил удар в голову, но на повторе видно, что Панарин всё-таки наносит основной удар в корпус, задевая голову Оши (американец ещё и опустил её довольно низко) по касательной. Арбитры в результате не увидели в действиях Артемия ничего криминального, рассмотрев эпизод на повторе, и признали хит совершенно чистым. А вот Коннору Макмайклу, вступившемуся за Оши, как раз дали малый штраф за грубость, так что «Вашингтон» по итогам момента ещё и остался в меньшинстве.

Если посмотреть в свод правил НХЛ (правило 48), то, пожалуй, можно согласиться с выводами судей. Голова Оши не была «выбрана главной точкой соприкосновения», плюс форвард «Вашингтона» определённо сам «поставил себя в уязвимое положение». И в стане «Кэпиталз» не стали устраивать истерик после игры, хотя и указывали на неоднозначность трактовки момента. Главная претензия гостей состояла в том, что они потеряли Оши на какое-то время из-за выполнения протокола проверки на сотрясение мозга (то есть факт попадания в голову был признан), в то время как Панарину не выписали даже малый штраф.

«У меня возникло такое чувство, что голова Оши как бы отскочила вбок. Очевидно, что Панарин – не грязный игрок, но нам казалось, что это был удар в голову. Оши должен был уйти из-за проверки на сотрясение, а мы ещё и получили единственное удаление в этом эпизоде. Эти просмотры эпизодов спорных моментов могут сыграть в вашу пользу, или наоборот, и сегодня всё сыграло не нам на руку. Надеюсь, Оши в порядке, и мы будем вместе двигаться дальше», — отметил Дилан Строум.

«Я не видел полностью сам эпизод, только самую концовку, и это выглядело так, что Панарин преследовал Оши. Не знаю, попал ли он в голову Ти Джею, но он определённо шёл за ним», — оценил момент Том Уилсон, от которого в домашних матчах «Вашингтона» наверняка будут ждать «ответки» Панарину.