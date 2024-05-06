«Рейнджерс» карали «Каролину» любимым приёмом. Но всё снова решил невероятный Панарин!

«Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харрикейнз» настолько давно образовали свою пару в полуфинале Восточной конференции, что руководители Национальной хоккейной лиги в итоге даже не стали дожидаться окончания первого раунда плей-офф, чтобы дать возможность двум американским командам начать их противостояние уже во втором круге. «Синерубашечники» и «ураганы» открыли программу второго раунда плей-офф за несколько часов до момента стартового вбрасывания в седьмом матче последней серии первого раунда с участием «Даллас Старз» и «Вегас Голден Найтс».

«Парни с Бродвея» вообще стали единственными, кому удалось пройти стартовый раунд плей-офф без единого поражения. Подопечным Питера Лавиолетта хватило четырёх матчей, чтобы закрыть серию с «Вашингтон Кэпиталз» (4-0). Заключительная встреча в противостоянии с «Кэпиталз» состоялась ещё 29 апреля, после чего победитель регулярного чемпионата НХЛ и обладатель Президентского кубка имел целую неделю на подготовку к началу серии с «Каролиной».

В свою очередь, «ураганы» затратили на матч больше для успешного завершения серии с «Нью-Йорк Айлендерс» (4-1). Их простой перед началом нового раунда составил почти четыре дня, что изначально в теории ставило команду Рода Бриндамора, возможно, даже в чуть лучшее положение в сравнении с их оппонентом с точки зрения физической готовности. Четыре дня – идеальный срок, чтобы восстановить силы, разобраться с микроповреждениями и при этом не растерять набранный игровой тонус. По крайней мере, так могло казаться со стороны.

Последний раз команды пересекались в плей-офф НХЛ всего два года назад. Та серия получилась очень домашней – тогда «ураганы» и «синерубашечники» выиграли по три матча на родном льду – но в решающий момент «Парни с Бродвея» в седьмом матче смогли победить в гостях и пробиться в полуфинал Кубка Стэнли. В этом же году серия начиналась на домашнем льду имеющих более высокий посев «Рейнджерс», что давало дополнительное и целиком заслуженное успешной игрой в регулярке преимущество команде Лавиолетта.

Начало встречи получилось крайне многообещающим. Уже к четвёртой минуте команды успели обменяться заброшенными шайбами. Сначала Джек Рослович совершил вираж за чужими воротами и сделал передачу на пятак, а позабытый защитниками нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанеджад неотразимо бросил в угол створа. Но уже спустя 62 секунды состоялся молниеносный ответ «Харрикейнз». В позиционной атаке гости подняли шайбу на синюю линию, откуда защитник Джейккоб Славин щёлкнул в касание, а рикошет перед воротами помешал Игорю Шестёркину среагировать.

Следом гости дважды подряд угодили в каркас ворот, а в середине отрезка эмоции захлестнули экс-защитника «Рейнджерс» Тони Деанджело. В абсолютно безобидной ситуации игрок «Каролины» ударил локтем Уилла Кайлли и отправился в штрафной бокс. Арбитры изучили момент на предмет вынесения большого штрафа, но в результате после видеопросмотра ограничились наложением лишь двухминутного удаления.

Однако игроки «Рейнджерс» своего бывшего партнёра прощать не стали. Хозяевам понадобилось всего девять секунд, чтобы амнистировать Деанджело заброшенной шайбой. Винсент Трочек сделал передачу под ворота, Крис Крайдер с разворота прострелил на дальнюю штангу, а Мика Зибанеджад в касание завершал атаку броском уже в открытый угол ворот, оформляя дубль. Шикарный розыгрыш большинства помог «Рейнджерс» второй раз в матче вырваться вперёд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В предыдущей серии с «Вашингтоном» хоккеисты «Рейнджерс» использовали потрясающие 37,5% большинства, что стало одним из главных факторов, предопределивших лёгкий проход «синерубашечников» во второй раунд. Вот только Евгений Кузнецов, по всей видимости, не стал уточнять у бывших одноклубников, почему они так быстро отправились в отпуск.

На ровном месте опытнейший 31-летний нападающий повёлся на очень лёгкую для накала матча плей-офф провокацию от Адама Фокса и заработал глупейшие две минуты штрафа в чужой зоне, совершив толчок клюшкой. Наказание за неоправданное удаление вновь не заставило себя долго ждать. Трочек вывел Зибанеджада на бросок с пятака – Мика не смог оформить хет-трик, но далее сам Винсент воспользовался удачным отскоком, отправив шайбу в ворота. В общей сложности хозяева затратили 23 (!) секунды на реализацию двух подряд попыток. Феноменальный результат для столь важной встречи.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

По итогам стартовой двадцатиминутки «Рейнджерс» смогли оторваться от соперника на две шайбы, организовав комфортный задел за счёт 100-процентной реализации лишнего. Примечательно, что в этих игровых эпизодах Артемий Панарин не набрал очков за результативность, хотя и запускал обе голевые комбинации. В обоих случаях российский нападающий оказывался третьим ассистентом, тогда как передачи на свой счёт записывают только двое хоккеистов.

Положение гостей могло улучшиться в начале второго периода, но в стартовом матче второго раунда у команды Бриндамора напрочь отказали не только бригады меньшинства, но и большинства. Свой шанс использовать удаление соперника хоккеисты «Кейнс» упустили, а самый опасный момент создали уже при игре в равных составах – Джордан Стаал убежал на рандеву с Шестёркиным, но проиграл дуэль российскому голкиперу.

За семь минут до конца второго отрезка Стаал упустил ещё один хороший момент, чтобы сократить отставание своей команды в счёте, а в ответной атаке уже Панарин из выгодного положения решил бросать на силу и не сумел прошить насквозь голкипера Андерсена. Забей Артемий – и игру на этом можно было бы спокойно заканчивать. Но и без четвёртой заброшенной шайбы хозяева уверенно контролировали ход матча.

К тому же большинство «Кейнс» продолжало оставаться настолько беззубым, насколько это вообще возможно. Из удаления Адама Фокса в концовке отрезка гости уже привычным образом не смогли извлечь никаких дивидендов, благодаря чему счёт во второй двадцатиминутке так и не изменился. За весь период «Рейнджерс» позволили «Каролине» произвести всего пять бросков в створ ворот Шестёркина, и это при том, что «Харрикейнз» провели четыре минуты, разыгрывая лишнего.

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Сразу после перерыва равномерное течение встречи для «Рейнджерс» оказалось немного нарушено. Хозяева допустили просчёт в обороне, прозевали выход один в ноль Мартина Нечаса, а чешский форвард возродил интригу в матче. Но надежда «Каролины» прожила недолго. Со второй попытки в этой встрече 32-летний Панарин всё-таки сумел прошить Андерсена насквозь, быстро восстановив равновесие в счёте – 4:2.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для Артемия забитый гол стал третьим в нынешнем плей-офф и вторым в последних двух матчах. Такой поворот событий на время деморализовал игроков «Харрикейнз», которые на протяжении большей части встречи были и так категорически не похожи сами на себя. За шесть минут до финальной сирены в активе гостей значилось 14 бросков в створ, что для всегда много бросающей «Каролины» является абсолютно нетипичным показателем.

В концовке игроки «Кейнс» всё-таки организовали массированный штурм, за несколько минут значительно улучшили статистику бросков и даже забили усилиями Сета Джарвиса, но для спасения матча было уже слишком поздно. Последний шанс на камбэк у «Каролины» отнял Андрей Свечников. За 40 секунд до конца третьего периода гости получили большинство после удаления Трочека, но уже через пять секунд россиянин уравнял составы, совершив фол почти сразу после вбрасывания.

«Рейнджерс» продлили победную серию в этом плей-офф до пяти матчей, продолжая оставаться единственным коллективом без поражений в борьбе за Кубок Стэнли. Примечательно, что каждая из трёх шайб Панарина в нынешнем плей-офф в итоге становилась победной для его команды.