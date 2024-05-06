«Торонто» не может так дальше жить. Но ничего не изменится

Болеть за «Торонто» — это уже один сплошной кошмар. Однако если бы у этого кошмара был чёткий саундтрек, то в его роли обязательно выступил бы трек Kernkraft 400, который «Бостон» использует в качестве песни для гола уже лет 20. Под протяжное «о-о-о-о, ооо-ооо-ооо, оо-оо» камеры в 2013-м ловили уткнувшегося в лёд бостонской арены Джеймса Раймера, только что пропустившего гол в овертайме седьмой игры. Спустя 11 лет точно в таком же положении операторы снимали Илью Самсонова. 11 лет надежды, первых общих пиков, огромных контрактов, обложек «Планируйте чемпионский парад», — и куда это вас привело? Снова к вылету от «Бостона» с одним проходом первого раунда за все эти годы.

Серия «Бостон» — «Торонто» Фото: Michael Dwyer/AP/ТАСС

Могли ли вы представить что-то более предсказуемое, чем новый вылет «листьев» в первом раунде? В шестой и седьмой играх «Торонто» совокупно забрасывает три шайбы, и все они на счету Нюландера, который за неделю до этих игр страдал от такой головной боли, что толком ничего не видел. Ожидаемо, что из всей четвёрки в плей-офф снова отдувается один Вилли? Да, конечно. Ожидаемо было, что Марнер в седьмой игре вообще не будет заметен на льду, кроме одной смены, а в эпизоде с решающим голом просто выключит ноги и будет смотреть на Пастрняка? Да ещё как ожидаемо. Вся эта команда была построена ровно для того, чтобы отлететь в первом раунде от соперника получше.

И ведь надо сказать, что «Бостон» сделал всё, чтобы дать «Торонто» пройти дальше. Джим Монтгомери непонятно зачем после первого матча выдернул Джереми Свеймана из ворот ради проигравшего матч Улльмарка, начал тасовать состав после 3-1 в серии, а «мишки» провалили стартовые отрезки пятой и шестой игры. Статистика Монтгомери в играх на выбывание из плей-офф чудовищна — одна победа из восьми. Но упустить 3-1 два года подряд «Бостону» было бы почти невозможно — напротив оказались ребята, которые могут проигрывать ещё хуже и делать это при загадочных обстоятельствах. Никто даже намёком не обмолвился, какая болезнь схватила Мэттьюса посреди плей-офф.

Удивительно, что три серии с «Бостоном» из четырёх за последние 10 лет прошли по одинаковому сценарию — 1-3, две победы на зубах и тотальная грусть в седьмом матче. В 2013-м это была вообще команда другой эры, где лидерами были Фил Кессел, Дион Фанёф и Джеймс ван Римсдайк, в 2018-м — почти те же лица, что и в нынешнем «Торонто» но помоложе, в 2023-м — вы и так всё поняли. Самое нелепое после этого поражения, что члены «Большой четвёрки» после вылета снова рассказывают ставшее уже анекдотичным в хоккейной Канаде «следующий год точно будет нашим».

Сейчас эта мысль уже стала общим местом, но контракт Джона Тавареса разрушил командную химию. Летом 2018-го «Торонто» имел молодых звёздочек на детских контрактах, много места под потолком, кучу драфт-пиков и прав на молодых игроков. Контракт Тавареса привёл к тому, что через год почти такие же деньги пришлось давать ещё ничего не показавшему на тот момент Марнеру, а до этого Нюландер под лозунгом «а я что, рыжий?» устроил полугодичную контрактную забастовку в духе НХЛ 90-х.

В альтернативной реальности «Торонто» доверяет Назему Кадри роль второго центра, который в итоге занял эту позицию в чемпионском «Колорадо», а освободившиеся деньги тратит на хорошего защитника-домоседа. Состав «листьев» от этого не обязательно становится чемпионским, но менеджеру не надо ломать голову над тем, как создать окружение своей четвёрке, вписываясь в узкий лимит. Ковид тоже помешал неродившейся династии «Торонто»: если бы потолок рос нормально эти годы, «листьям» было бы полегче. Но получилось так, как получилось — и всю дорогу «Торонто» ехал на велосипеде с квадратными колёсами, параллельно уверяя всех, что на самом деле это пик моды.

Живое воплощение всех бед этого «Торонто» — конечно, Митч Марнер. Несмотря на то что кому-то показалось, что Илья Самсонов неуверенно сыграл в эпизоде с первой шайбой, он всё-таки провёл хороший матч и был тем голкипером, с которым «листья» выиграли первую серию плей-офф за 20 лет. А вот Марнер уже не далеко не первый год в плей-офф боится делать силовой, боится обострять игру, психует на скамейке, уходя головой куда-то в космос. Тавареса в этом уже не обвинить — впрочем, Джон и сам играет не лучше.

Митч Марнер Фото: Zuma/ТАСС

И ведь Митч в ранние годы карьеры не превращался в такого призрака в плей-офф. На месте Марнера я бы уже звонил в сборную Канады — тем более в этом году в штабе команды трудится Кайл Дубас. Марнеру явно нужна в первую очередь какая-то психологическая разгрузка, смена обстановки — и многим хоккеистам игра за сборную помогала. Можно сказать, что «Торонто» надо будет летом менять Митча — но это из разряда «свежо предание, а верится с трудом». Какой оригинал решится отдавать активы за человека, у которого контракт на $ 11 млн, который может ещё и не захотеть продлевать истекающий контракт после обмена, а ко всему прочему имеет чудовищную историю в плей-офф? Менять Марнера ниже рыночной цены для «Торонто» тоже смысла не имеет.

Самое ужасное — в погоне за усилением «Торонто» разбазарил почти все свои запасы. В 2025-м у «листьев» не будет выборов на драфте в первых четырёх раундах, в этом году нет второго и третьего раундов, в 2026-м — второго и четвёртого. Пул проспектов команды The Athletic оценил лишь 28-м в лиге: и усиление для «листьев» сейчас возможно или путём обмена кого-то из лидеров, или на рынке НСА, или клуб будет доверять молодым. В этом плане абсолютно легко представить Никиту Гребёнкина в основе клуба в следующем году: его стиль игры должен прекрасно подойти в НХЛ, где любят такие злые комки ярости, а контракт новичка делает это выгодным для платёжки.

И может показаться, что у «Торонто» есть место под потолком, целых $ 18 млн — но это весьма обманчивое впечатление. Этой команде нужно выдать новый контракт Тимоти Лильегрену, вложиться в ещё хотя бы двух классных защитников, решить, оставлять ли Илью Самсонова в команде или искать ещё одного хорошего вратаря — после этих шагов от миллионов останутся рожки да ножки. Вопрос ещё и в том, кто именно будет тратить эти деньги — и здесь вопросы не только к менеджеру и тренеру.

Президент «Торонто» Брэндан Шэнахан Фото: Arlyn McAdorey/AP/ТАСС

Брендан Шэнахан является президентом «Торонто» с апреля 2014-го — и за это время в команде поработали четыре генеральных менеджера и такое же количество главных тренеров, однако место легенды оставалось неприкасаемым. По крайней мере, до этого года — таблоид Toronto Sun поместил на обложку Шэнахана в мусорном баке, а авторы более респектабельного The Athletic мягко намекают, что времени совсем мало. «Примеры «Вашингтона» Александра Овечкина или «Детройта» Стива Айзермана часто приводились в пример того, каким сложным может быть путь к чемпионству. Однако с каждым сезоном «Торонто» всё меньше напоминает эти команды», — пишет инсайдер Крис Джонстон.

Сейчас болельщики и журналисты под лозунгом «Всех долой» уже строят грандиозные прожекты того, что делать «Торонто»: увольнять всех разом или всё-таки кого-то отдельного. Конечно, очень сложно представить, что главный тренер Шелдон Киф сейчас устоит — но вы-то сами поверите в то, что его уход что-то изменит? «Большую четвёрку» трогать явно никто не собирается — а это значит, что путь латания заплаток сохранится минимум год, пока контракты Тавареса и Марнера не истекут.

Кажется, к положению «Торонто» лучше всего подходит переиначенная цитата Виктора Черномырдина: «Некоторые думают, что после вылета из плей-офф в «Торонто» что-то будет. А после вылета из плей-офф не будет ничего. И это жизнь».