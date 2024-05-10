Рассказываем о составах групп и регламенте турнира, который стартует сегодня.

Всё, что надо знать о главном турнире года. Гид по хоккейному чемпионату мира — 2024

C 10 по 26 мая пройдёт чемпионат мира по хоккею – 2024. В этом году мировое первенство примут чешские города Прага и Острава. «Чемпионат» собрал для вас самую важную информацию – состав групп, формат турнира, доступные трансляции.

Кто и где играет

Сборные России и Беларуси третий год подряд не сыграют на чемпионате мира – год назад ИИХФ вновь продлила их отстранение от международных турниров под своей эгидой. Без этих команд в элиту неожиданно ворвалась даже Польша, которая не играла на главном турнире с 2002 года. В 2023-м поляки обеспечили себе повышение, заняв второе место в группе А первого дивизиона ЧМ. Победителем того турнира стала Великобритания – страна, которая теперь уже обладает статусом «лифтёра» — сборной, которая то вылетает из элиты, то вновь в неё возвращается.

Группа А: Канада, Финляндия, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Австрия, Великобритания.

Группа В: США, Швеция, Словакия, Германия, Латвия, Казахстан, Франция, Польша.

Матчи группы A пройдут на «О2-Арене» в Праге — стадионе, который принимал финал Кубка Гагарина — 2014 между пражским «Львом» и «Металлургом», а два года назад там также проходили вынесенные матчи НХЛ. Это главная хоккейная арена в Чехии вместимостью 17 383 зрителя, помимо группового раунда, она также примет оба полуфинала, финал и матч за бронзу.

Группа В сыграет в Остраве – российские болельщики наверняка помнят драматичный МЧМ-2020, проходивший на «Остравар-Арене» вместимостью 9833 зрителя. Тогда сборная России под руководством Игоря Ларионова вела 3:1 в финале с Канадой, но в итоге проиграла.

Регламент турнира

Формат турнира остался неизменным – 16 команд делятся на две группы и играют предварительный раунд по круговой системе. За победу в основное время начисляется три очка, за победу в овертайме или по буллитам – два очка, за поражение за пределами основного времени – одно очко, за проигрыш в основное время – 0 очков.

Первые четыре сборные из каждой группы выходят в четвертьфинал и сыграют по перекрёстной системе (1А – 4В, 1В – 4А и так далее).

Сборные, занявшие последние места в своих группах, вылетают из элитного дивизиона и перейдут в группу А первого дивизиона. Уже известно, кто заменит их на ЧМ-2025 – в элиту вернулись сборные Венгрии и Словении. ЧМ-2025 примут шведский Стокгольм и датский Хернинг.

Перед полуфиналами состоится перепосев на основе результатов группового раунда: занятого места, количества очков, разницы шайб, количества заброшенных шайб, посева перед стартом турнира. Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом, команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом.

В случае ничейного результата в групповом раунде проводится пятиминутный овертайм в формате «три на три» до первой заброшенной шайбы, а затем – серия буллитов из пяти бросков с каждой стороны (или более, если победитель не выявлен).

В четвертьфиналах, полуфиналах и матче за бронзу овертайм будет длиться 10 минут или до первой заброшенной шайбы. В случае сохранения ничейного результата последует серия буллитов. Формат в плей-офф – «три на три».

В матче за золото действуют бесконечные овертаймы по 20 минут (с перерывами по 15 минут), игра будет продолжаться до первой заброшенной шайбы. Формат игры – «три на три».

Где смотреть

Несмотря на отсутствие на турнире сборной России, игры чемпионата мира будет показывать канал «Матч ТВ», а также тематические каналы «Матч! Игра», «Матч! Страна».

Кроме того, на «Чемпионате» можно будет следить за матчами по текстовым онлайн-трансляциям.

За кем смотреть

Близится зимняя Олимпиада-2026, куда точно приедут игроки НХЛ. Многих из будущих олимпийцев можно будет увидеть и на ЧМ-2024, так что турнир получится представительным. Причём если европейцы в сборные всегда приезжают по первому зову, то в этом году и североамериканцы везут мощные составы (хотя та же Канада уже демонстрировала, что способна выигрывать и 10-м составом).

Среди главных звёзд турнира – Виктор Хедман, Эрик Карлссон (Швеция), Брэди Ткачук, Джонни Годро, Сет Джонс, Зак Веренски (США), Джордан Биннингтон, Колтон Парэйко, Коннор Бедард, Оуэн Пауэр (Канада), Роман Йози, Нико Хишир (Швейцария), Ондржей Палат (Чехия), Юрай Слафковски, Томаш Татар (Словакия), Стефан Да Коста (Франция), Джей Джей Петерка (Германия).

Сыграют на турнире и хорошо знакомые российскому зрителю Роман Червенка и Патрик Торесен – для обоих этот ЧМ станет 10-м в карьере! И главный рекордсмен мирового хоккея Андрес Амбюль, который сыграет на мировом первенстве (страшно представить!) в 19-й раз.

Также будет много игроков КХЛ, большинство из которых – представители сборной Казахстана.