«Ванкувер» спасся, играя с пустыми воротами, но не дожил даже до овертайма.

Драма в плей-офф НХЛ! «Эдмонтон» вырвал победу в концовке и вошёл в историю лиги

Битва «Эдмонтона» и «Ванкувера» — самая ровная в полуфиналах конференций Кубка Стэнли – 2024. Обе канадские команды побеждают по очереди и исключительно с минимальным преимуществом в счёте. Вот и вторая игра в провинции Альберта была отмечена успехом хозяев на тоненького, а также оригинальным сюжетом.

Для «Эдмонтона» до третьего периода всё складывалось прекрасно. Голкипер Кэлвин Пикар, заменивший в старте переставшего играть на уровне НХЛ во втором раунде плей-офф Стюарта Скиннера, шёл на шат-аут, справившись со всеми 13 бросками в створ от «Ванкувера», тогда как у противоположных ворот медленно, но верно своё дело делало нападение «нефтяников».

Леон Драйзайтль в первом периоде открыл счёт в большинстве после изумительного перформанса лучшего игрока планеты.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А под занавес второго периода своим шансом в контратаке воспользовался Райан Ньюджент-Хопкинс.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Не сказать, что в третьем периоде «Ванкувер» обрушил на хозяев атакующий шторм, однако 2:0 – всё-таки слишком хрупкое преимущество для хоккея. Первую шайбу «Кэнакс» отыграли на 47-й минуте – Коннор Гарланд завершил позиционную атаку точным броском.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Отыгрались же «косатки» под занавес основного времени, заменив Артура Шилова на шестого полевого. Брок Бёзер филигранно бросил из круга вбрасывания точно в ногу находившемуся на пятачке Дакоте Джошуа – у Пикара не было шансов выручить.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

2:2 и, как говорится, психологическое преимущество на стороне «Ванкувера». Овертайм по такой игре ждали более-менее все, но «Эдмонтон» нашёл в себе силы на последнюю атаку в основное время. И преуспел! Главный атакующий защитник «Ойлерз» Эван Бушар кистевым броском принёс «нефтяникам» важнейшую победу. У «косаток» в этом эпизоде сплоховали все: и не сумевший вывести шайбу из зоны Бёзер, и вальяжно сыгравший в обороне Миллер, позволивший пройти передаче на Бушара из-за ворот, и Шилов, запустивший не самый сложный бросок.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Такая небольшая драма, в результате которой «Эдмонтон» забрал вторую победу в серии и сравнял счёт в противостоянии. Теперь, по сути, всё начнётся заново на площадке «Ванкувера». «Ойлерз», кстати, вошли в историю лиги как первая команда в XXI веке, выигравшая матч плей-офф в основное время после того, как соперник сравнял счёт в последние две минуты третьего периода. Ранее такие фокусы клубы НХЛ проворачивали только в прошлом столетии.