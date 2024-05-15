Новый вратарь «Авангарда» и закрытие всех тренерских вакансий! Таблица трансферов КХЛ

Две недели назад в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. Подводим промежуточные итоги селекционной работы клубов в нашей обновлённой таблице трансферов, изучая, что изменилось в КХЛ с момента выхода предыдущего материала.

Накануне ЦСКА объявил имена двух помощников нового главного тренера армейского клуба Ильи Воробьёва. Ими стали ранее работавший в «Ак Барсе» Юрий Бабенко и бывший тренер вратарей «Магнитки» Клемен Мохорич. До этого стало известно, что работу в столичном клубе продолжит тренер Александр Попов.

Московское «Динамо» по-прежнему не совершило ни одного официального трансфера, направленного на усиление состава. По словам генерального директора клуба Сергея Сушко, ждать подтверждённых переходов осталось несколько дней. При этом появилась информация, что «Динамо» готово расстаться с нападающим Иваном Мурановым, который может быть обменян в «Адмирал».

«Спартак» близок к потере нападающего Максима Цыплакова, который с высокой вероятностью продолжит карьеру в одном из клубов НХЛ. Также 40-летний Илья Ковальчук сделал важное заявление, что на 99% уже провёл последний матч в своей игровой карьере.

Что сказал Ковальчук о своём будущем в хоккее? Илья Ковальчук рассказал, планирует ли он продолжать игровую карьеру

ХК «Сочи» провёл крупный трёхсторонний обмен с «Авангардом» и СКА, в результате которого взял в аренду голкипера Сергея Иванова и получил на постоянной основе нападающего Дениса Венгрыжановского. «Торпедо» продлило контракт с сыном Игоря Ларионова и американским форвардом Бобби Линчем. Ждут в Нижнем Новгороде и возвращения Владислава Фирстова, чья командировка за океан получилась короткой.

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено

Клуб Пришли Ушли Продлили контракты ЦСКА гт. Воробьёв, т. Бабенко («Ак Барс»), т. Мохорич («Металлург» Мг), в. Просветов («Колорадо», НХЛ), н. Дроздов («Салават Юлаев»), н. Гурьянов («Филадельфия», НХЛ), н. Исхаков («Айлендерс», НХЛ) гт. Фёдоров, т. Якубов, т. Кравчук, т. Наумов, в. Федотов («Филадельфия», НХЛ), в. Шарыченков, з. Диц («Авангард»), н. Светлаков («Трактор»), н. Григоренко, н. Плотников (оба — СКА) т. Попов, в. Скотников, в. Самсонов, з. Гордеев, з. Барабоша, з. Рогов, з. Брютов, н. Кузьминов, н. Зуган, н. Фатеев СКА в. Заврагин («Югра», ВХЛ), н. Бучельников («Адмирал», из аренды), з. Смирнов («Динамо» Мн, из аренды), з. Галенюк («Сочи»), н. Мичков («Сочи», из аренды), н. Сафин («Лада»), в. Подлягин, з. Кол, н. Привалов (все — «Авангард», обмен) т. Зубов (ХК «Сочи»), в. Маттссон («Динамо» Мн), з. Пашнин, з. Сергеев, н. Швец-Роговой (оба — «Динамо» М), н. Кадейкин («Трактор»), н. Лайпсик, н. Гурзанов, н. Кабуш (оба — «Югра», ВХЛ) з. А. Педан, з. Земчёнок, н. Дедунов, н. Бардаков, н. Зыков, н. Рендулич «Динамо» М т. Яцкевич («Югра», ВХЛ), з. Никитин («Адмирал», из аренды), з. Адамчук, н. Радулов (оба — «Ак Барс»), з. Сергеев, н. Швец-Роговой (оба — СКА), н. Михеев («Сибирь»), н. Буруянов («Нефтехимик», из аренды) т. Власов, т. Савченков, в. Коновалов, в. Волков, в. Озолин («Нефтехимик», из аренды), з. Мартынов («Сибирь»), з. Миронов («Спартак»), н. Каблуков, н. Муранов («Адмирал») гт. Кудашов, з. Лиъматов, н. Рябкин, н. Уил, н. О'Делл, н. Гусев «Спартак» з. Миронов («Динамо» М), н. Корбит, н. Тарасенко (оба — «Адмирал», обмен) з. Ручкин («Адмирал», обмен), н. Цыплаков (НХЛ), н. Ковальчук (завершение карьеры) з. Соколов, н. Лукьянцев «Локомотив» н. Перевалов («Сочи», из аренды), н. Лукоянов («Ак Барс») в. Бочаров в. Мельничук, з. Гернат, н. Каюмов, н. Шалунов «Витязь» гт. Десятков («Лада»), т. Кокорев, т. Гольц (оба — «Сочи»), н. Морозов («Адмирал», обмен) гт. Рябыкин, т. Тертышный («Ак Барс»), з. Тимашов, н. Угольников («Адмирал», обмен), н. Попов, н. Уилсон («Металлург» Мг) в. Дорожко, в. Шикин, в. Чечелев, з. Р. Педан, з. Воронков, з. Рыдченко, н. Галузин, н. Кара, н. Дарьин, н. Савчик, н. Мирзабалаев, н. Козлов, н. Зубов «Торпедо» гм. Аверкин, в. Зинаддин («Авангард», из аренды), з. Пелевин, з. Стеклов, (оба — «Зауралье», ВХЛ), н. Савунов («Металлург» Нк, ВХЛ), н. Мисников («Югра», ВХЛ), н. Берлёв («Адмирал»), н. Фирстов («Айова», АХЛ, возвращение) гм. Гафуров, з. Сизов, з. Боуи, н. Коваленко («Колорадо», НХЛ), н. Кручинин («Северсталь»), н. Фирстов («Айова», АХЛ), н. Малов («Авангард», из аренды) н. Атанасов, н. Шавин, н. Воронин, н. Ларионов, н. Линч ХК «Сочи» гт. Зубов (СКА), т. Шалдыбин («Амур»), в. Иванов (СКА, аренда), з. Мокрушев («Рубин», ВХЛ), н. Васильков, н. Стальнов (оба — ХК «Сочи», из аренды), н. Швырёв («Югра», ВХЛ), н. Венгрыжановский («Авангард», обмен), н. Суворов («Динамо» Мн) гт. Кокорев, т. Гольц (оба — «Витязь»), з. Галенюк (СКА), н. Мичков (СКА, из аренды), в. Третьяк («Салават Юлаев»), н. Перевалов («Локомотив», из аренды), н. Бракко, н. Николаев, н. Сагадеев (оба — «Адмирал»), з. Косовец («Трактор»), н. Морозов в. Тулинов, з. Мачулин, з. Манухов, з. Волков, з. Новиков, н. Хафизов, н. Спиридонов, н. Миць, н. Каменский «Северсталь» з. Денисов («Динамо» Мн, из аренды), з. Калдис («Динамо» Мн), н. Кручинин («Торпедо») з. Тихонов, н. Никитин гт. Козырев, з. Барберио, н. Лишка «Динамо» Мн з. Парфенюк («Куньлунь», из аренды) в. Колосов («Лихай Вэлли», АХЛ), в. Фергюсон, з. Смирнов (СКА, из аренды), з. Денисов («Северсталь», из аренды), з. Калдис («Северсталь»), з. Кёрран, з. Шинкевич, з. Коробов, н. Ричи, н. Основин, н. Суворов («Сочи») з. Хэмилтон, н. Энас «Куньлунь Ред Стар» гт. Кравец гт. Игнатьев, т. Парфёнов, т. Белльмор, з. Парфенюк («Динамо» Мн, из аренды), н. Смит, н. Пулккинен, н. Броссо («Амур»)

В Восточной конференции отметим официальное утверждение Анвара Гатиятулина и его помощников в качестве обновлённого тренерского штаба «Ак Барса». Наконец-то определились с главным тренером и в «Барысе»: им стал Дэвид Немировски. По сути, все места в КХЛ заняты, но ситуация может измениться в «Ладе», где, как ходят слухи, свою должность хочет покинуть Олег Браташ.

Крупный обмен состоялся с участием «Авангарда», ХК «Сочи» и СКА, а его главным итогом стал переезд в Омск вратаря Михаила Бердина, на которого рассчитывают как на первого номера. В свою очередь, Андрея Мишурова «ястребы» отправили в аренду в «Адмирал».

«Салават Юлаев» не стал повторять предложение «Металлурга» по Башкирову — игрок переезжает в Магнитогорск. «Магнитка» потеряла тренера вратарей Клемена Мохорича, который воссоединился с Ильёй Воробьёвым в ЦСКА.

«Трактор» официально объявил об усилении своей центральной оси нападения Андреем Светлаковым и Александром Кадейкиным, а «Амур» презентовал канадца Броссо из «Куньлуня», о чьём трансфере мы тоже ранее сообщали. «Лада» пополнила свои ряды нападающим Бикмуллиным и защитником Пайгиным, на подходе — Баранцев.

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено