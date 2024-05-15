Новый вратарь «Авангарда» и закрытие всех тренерских вакансий! Таблица трансферов КХЛ

Две недели назад в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. Подводим промежуточные итоги селекционной работы клубов в нашей обновлённой таблице трансферов, изучая, что изменилось в КХЛ с момента выхода предыдущего материала.
Накануне ЦСКА объявил имена двух помощников нового главного тренера армейского клуба Ильи Воробьёва. Ими стали ранее работавший в «Ак Барсе» Юрий Бабенко и бывший тренер вратарей «Магнитки» Клемен Мохорич. До этого стало известно, что работу в столичном клубе продолжит тренер Александр Попов.
Московское «Динамо» по-прежнему не совершило ни одного официального трансфера, направленного на усиление состава. По словам генерального директора клуба Сергея Сушко, ждать подтверждённых переходов осталось несколько дней. При этом появилась информация, что «Динамо» готово расстаться с нападающим Иваном Мурановым, который может быть обменян в «Адмирал».
«Спартак» близок к потере нападающего Максима Цыплакова, который с высокой вероятностью продолжит карьеру в одном из клубов НХЛ. Также 40-летний Илья Ковальчук сделал важное заявление, что на 99% уже провёл последний матч в своей игровой карьере.
ХК «Сочи» провёл крупный трёхсторонний обмен с «Авангардом» и СКА, в результате которого взял в аренду голкипера Сергея Иванова и получил на постоянной основе нападающего Дениса Венгрыжановского. «Торпедо» продлило контракт с сыном Игоря Ларионова и американским форвардом Бобби Линчем. Ждут в Нижнем Новгороде и возвращения Владислава Фирстова, чья командировка за океан получилась короткой.
* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено
|Клуб
|Пришли
|Ушли
|Продлили контракты
|ЦСКА
|гт. Воробьёв, т. Бабенко («Ак Барс»), т. Мохорич («Металлург» Мг), в. Просветов («Колорадо», НХЛ), н. Дроздов («Салават Юлаев»), н. Гурьянов («Филадельфия», НХЛ), н. Исхаков («Айлендерс», НХЛ)
|гт. Фёдоров, т. Якубов, т. Кравчук, т. Наумов, в. Федотов («Филадельфия», НХЛ), в. Шарыченков, з. Диц («Авангард»), н. Светлаков («Трактор»), н. Григоренко, н. Плотников (оба — СКА)
|т. Попов, в. Скотников, в. Самсонов, з. Гордеев, з. Барабоша, з. Рогов, з. Брютов, н. Кузьминов, н. Зуган, н. Фатеев
|СКА
|в. Заврагин («Югра», ВХЛ), н. Бучельников («Адмирал», из аренды), з. Смирнов («Динамо» Мн, из аренды), з. Галенюк («Сочи»), н. Мичков («Сочи», из аренды), н. Сафин («Лада»), в. Подлягин, з. Кол, н. Привалов (все — «Авангард», обмен)
|т. Зубов (ХК «Сочи»), в. Маттссон («Динамо» Мн), з. Пашнин, з. Сергеев, н. Швец-Роговой (оба — «Динамо» М), н. Кадейкин («Трактор»), н. Лайпсик, н. Гурзанов, н. Кабуш (оба — «Югра», ВХЛ)
|з. А. Педан, з. Земчёнок, н. Дедунов, н. Бардаков, н. Зыков, н. Рендулич
|«Динамо» М
|т. Яцкевич («Югра», ВХЛ), з. Никитин («Адмирал», из аренды), з. Адамчук, н. Радулов (оба — «Ак Барс»), з. Сергеев, н. Швец-Роговой (оба — СКА), н. Михеев («Сибирь»), н. Буруянов («Нефтехимик», из аренды)
|т. Власов, т. Савченков, в. Коновалов, в. Волков, в. Озолин («Нефтехимик», из аренды), з. Мартынов («Сибирь»), з. Миронов («Спартак»), н. Каблуков, н. Муранов («Адмирал»)
|гт. Кудашов, з. Лиъматов, н. Рябкин, н. Уил, н. О'Делл, н. Гусев
|«Спартак»
|з. Миронов («Динамо» М), н. Корбит, н. Тарасенко (оба — «Адмирал», обмен)
|з. Ручкин («Адмирал», обмен), н. Цыплаков (НХЛ), н. Ковальчук (завершение карьеры)
|з. Соколов, н. Лукьянцев
|«Локомотив»
|н. Перевалов («Сочи», из аренды), н. Лукоянов («Ак Барс»)
|в. Бочаров
|в. Мельничук, з. Гернат, н. Каюмов, н. Шалунов
|«Витязь»
|гт. Десятков («Лада»), т. Кокорев, т. Гольц (оба — «Сочи»), н. Морозов («Адмирал», обмен)
|гт. Рябыкин, т. Тертышный («Ак Барс»), з. Тимашов, н. Угольников («Адмирал», обмен), н. Попов, н. Уилсон («Металлург» Мг)
|в. Дорожко, в. Шикин, в. Чечелев, з. Р. Педан, з. Воронков, з. Рыдченко, н. Галузин, н. Кара, н. Дарьин, н. Савчик, н. Мирзабалаев, н. Козлов, н. Зубов
|«Торпедо»
|гм. Аверкин, в. Зинаддин («Авангард», из аренды), з. Пелевин, з. Стеклов, (оба — «Зауралье», ВХЛ), н. Савунов («Металлург» Нк, ВХЛ), н. Мисников («Югра», ВХЛ), н. Берлёв («Адмирал»), н. Фирстов («Айова», АХЛ, возвращение)
|гм. Гафуров, з. Сизов, з. Боуи, н. Коваленко («Колорадо», НХЛ), н. Кручинин («Северсталь»), н. Фирстов («Айова», АХЛ), н. Малов («Авангард», из аренды)
|н. Атанасов, н. Шавин, н. Воронин, н. Ларионов, н. Линч
|ХК «Сочи»
|гт. Зубов (СКА), т. Шалдыбин («Амур»), в. Иванов (СКА, аренда), з. Мокрушев («Рубин», ВХЛ), н. Васильков, н. Стальнов (оба — ХК «Сочи», из аренды), н. Швырёв («Югра», ВХЛ), н. Венгрыжановский («Авангард», обмен), н. Суворов («Динамо» Мн)
|гт. Кокорев, т. Гольц (оба — «Витязь»), з. Галенюк (СКА), н. Мичков (СКА, из аренды), в. Третьяк («Салават Юлаев»), н. Перевалов («Локомотив», из аренды), н. Бракко, н. Николаев, н. Сагадеев (оба — «Адмирал»), з. Косовец («Трактор»), н. Морозов
|в. Тулинов, з. Мачулин, з. Манухов, з. Волков, з. Новиков, н. Хафизов, н. Спиридонов, н. Миць, н. Каменский
|«Северсталь»
|з. Денисов («Динамо» Мн, из аренды), з. Калдис («Динамо» Мн), н. Кручинин («Торпедо»)
|з. Тихонов, н. Никитин
|гт. Козырев, з. Барберио, н. Лишка
|«Динамо» Мн
|з. Парфенюк («Куньлунь», из аренды)
|в. Колосов («Лихай Вэлли», АХЛ), в. Фергюсон, з. Смирнов (СКА, из аренды), з. Денисов («Северсталь», из аренды), з. Калдис («Северсталь»), з. Кёрран, з. Шинкевич, з. Коробов, н. Ричи, н. Основин, н. Суворов («Сочи»)
|з. Хэмилтон, н. Энас
|«Куньлунь Ред Стар»
|гт. Кравец
|гт. Игнатьев, т. Парфёнов, т. Белльмор, з. Парфенюк («Динамо» Мн, из аренды), н. Смит, н. Пулккинен, н. Броссо («Амур»)
В Восточной конференции отметим официальное утверждение Анвара Гатиятулина и его помощников в качестве обновлённого тренерского штаба «Ак Барса». Наконец-то определились с главным тренером и в «Барысе»: им стал Дэвид Немировски. По сути, все места в КХЛ заняты, но ситуация может измениться в «Ладе», где, как ходят слухи, свою должность хочет покинуть Олег Браташ.
Крупный обмен состоялся с участием «Авангарда», ХК «Сочи» и СКА, а его главным итогом стал переезд в Омск вратаря Михаила Бердина, на которого рассчитывают как на первого номера. В свою очередь, Андрея Мишурова «ястребы» отправили в аренду в «Адмирал».
«Салават Юлаев» не стал повторять предложение «Металлурга» по Башкирову — игрок переезжает в Магнитогорск. «Магнитка» потеряла тренера вратарей Клемена Мохорича, который воссоединился с Ильёй Воробьёвым в ЦСКА.
«Трактор» официально объявил об усилении своей центральной оси нападения Андреем Светлаковым и Александром Кадейкиным, а «Амур» презентовал канадца Броссо из «Куньлуня», о чьём трансфере мы тоже ранее сообщали. «Лада» пополнила свои ряды нападающим Бикмуллиным и защитником Пайгиным, на подходе — Баранцев.
* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено
|Клуб
|Пришли
|Ушли
|Продлили контракты
|«Ак Барс»
|гт. Гатиятулин, т. Макрицкий, т. Гелашвили, з. Яруллин (все — «Трактор»), т. Тертышный («Витязь»), т. Ячменёв («Рубин», ВХЛ), н. Марушев («Сибирь», из аренды), н. Коршков («Амур»)
|гт. Билялетдинов, т. Бабенко (ЦСКА), т. Бойков, т. Абрамов, з. Адамчук, н. Радулов (оба — «Динамо» М), н. Кагарлицкий, н. Лукоянов («Локомотив»), н. Петров («Амур»), з. Войнов, н. Шипачёв
|в. Билялов, з. Марченко, н. Быков, н. Дыняк, н. Кошелев, н. Свечников, н. Семёнов, н. Терехов
|«Барыс»
|гт. Немировски
|з. Шалапов, з. Гурков, н. Камара, н. Лабейт («Металлург»), н. Червены, н. Шестаков («Адмирал»)
|н. Апальков, н. Асетов, н. Старченко
|«Авангард»
|т. Жигарев («Амур»), з. Диц (ЦСКА), з. Коледов («Салават Юлаев»), з. Соловьёв («Адмирал»), н. Вей («Мангейм», Германия), н. Малов («Торпедо», из аренды), в. Бердин (ХК «Сочи», обмен)
|в. Зинаддин («Торпедо», из аренды), з. Киселевич, з. Рыков, н. Жафяров, н. Прохоркин, н. Пьянов («Сибирь»), н. Спунер, н. Телегин, н. Трикозов («Каролина», НХЛ), н. Юрчо, н. Венгрыжановский (ХК «Сочи», обмен), в. Подлягин, з. Кол, н. Привалов (все — СКА, обмен), в. Мишуров («Адмирал», аренда)
|з. Чмыхов, н. Беляев, н. Буше, н. Верба, н. Ковалёв, н. Холодилин
|«Автомобилист»
|з. Кашников («Нефтехимик»)
|з. Баранцев («Лада»), з. Леонтьев («Нефтехимик»), н. Макеев, н. Широков
|з. Журавлёв, з. Зборовский, н. Алексеев, н. Бывальцев, н. Валк, н. Голышев, н. Да Коста, н. Каштанов, н. Мэйсек, н. Романцев, н. Хрипунов, з. Эберт
|«Сибирь»
|гд. Крутохвостов, гм. Меркулов, гт. Епанчинцев («Югра», ВХЛ), з. Гордеев («Мэн», ECHL), з. Мартынов («Динамо» М), н. Пьянов («Авангард»), н. Калинин («Трактор»)
|и.о. гт. Кривокрасов, в. Худобин, з. Пайгин («Лада»), н. Марушев («Ак Барс», из аренды), н. Михеев («Динамо» М)
|н. Андреофф, н. Белоусов, н. Гоголев, з. Морозов
|«Салават Юлаев»
|т. Бирюков, т. Потапов («Толпар», МХЛ), н. Ремпал («Вегас», НХЛ), в. Третьяк (ХК «Сочи»)
|в. Ежов, з. Бирюков (оба — завершили карьеру), з. Коледов («Авангард»), н. Лещенко («Нефтехимик»), н. Тимкин, н. Башкиров («Металлург», оффершит), н. Дроздов (ЦСКА)
|н. Алалыкин, н. Ливо, н. Хмелевски, н. Пименов, н. Ефремов
|«Металлург» Мг
|т. Мохорич (ЦСКА), н. Лабейт («Барыс»), н. Уилсон («Витязь»), н. Башкиров («Салават Юлаев», оффершит), н. Шалагин («Шахтёр», Беларусь)
|н. Гребёнкин («Торонто», НХЛ), н. Квартальнов, н. Мухаметов, н. Карпов
|в. Подскребалин, в. Смолин, з. Гололобов, з. Минулин, н. Вовченко, н. Грасс, н. Зернов, н. Канцеров, н. Карпов, н. Коробкин, н. Михайлис, н. Юров, з. Пресс
|«Нефтехимик»
|в. Озолин («Динамо» М, из аренды)
з. Леонтьев («Автомобилист»)
н. Лещенко («Салават Юлаев»), н. Ртищев («Адмирал», обмен)
н. Шарифьянов («Динамо» СПб, ВХЛ, обмен)
|в. Тихомиров, з. Кашников («Автомобилист»), н. Буруянов («Динамо» М, из аренды), н. Бикмуллин («Лада»), н. Сетдиков, н. Скориков («Адмирал», обмен), н. Якупов, з. Петрищев
|в. Загидулин, з. Ковалёв, з. Пастухов, з. Хлыстов, н. Брюквин, н. Ди, н. Хоружев, н. Соколов
|«Трактор»
|гт. Гру («Сиракьюз», АХЛ), т. Рише («Гатино», QM18AAA), н. Светлаков (ЦСКА), н. Кадейкин (СКА), з. Косовец (ХК «Сочи»)
|гт. Заварухин, в. Бутеец («Анахайм», НХЛ), т. Макрицкий, т. Гелашвили, з. Яруллин (все — «Ак Барс»), н. Калинин («Сибирь»), з. Антипин, н. Родевальд, н. Чибисов, в. Хажеев («Каролина», НХЛ)
|з. Николаев, з. Дронов, н. Котляревский, н. Робинсон, н. Юртайкин, н. Яппаров
|«Амур»
|н. Петров («Ак Барс»), н. Броссо («Куньлунь»)
|т. Шалдыбин (ХК «Сочи»), т. Ефимов, т. Жигарев («Авангард»), в. Калниньш, н. Бочаров, н. Капустин, н. Коршков («Ак Барс»), н. Лазарев («Омские Крылья», ВХЛ), н. Никонцев, н. Хохряков
|в. Бобков, з. Балдаев, з. Брынцев, з. Гуркин, з. Кулик, з. Мищенко, з. Рыжиков, н. Барулин, н. Бродхёрст, н. Гиздатуллин, н. Грачёв, н. Грецкий, н. Макаров, н. Слепец, н. Шевченко, з. Рылов
|«Адмирал»
|н. Николаев, н. Сагадеев (оба — ХК «Сочи»), н. Скориков («Нефтехимик», обмен), н. Угольников («Витязь», обмен), з. Ручкин («Спартак», обмен), н. Шестаков («Барыс»), в. Мишуров («Авангард», аренда), н. Муранов («Динамо» М), з. Солянников («Лада»)
|в. Иванов, н. Бучельников (оба — СКА, из аренды), з. Ибатуллин, з. Лисовец, з. Никитин («Динамо» М, из аренды), з. Паутов, з. Соловьёв («Авангард»), з. Чудинов, н. Берлёв («Торпедо»), н. Голубев, н. Горшков, н. Махановский, н. Морозов («Витязь», обмен), н. Пу, н. Ртищев («Нефтехимик», обмен), н. Корбит, н. Тарасенко (оба — «Спартак», обмен)
|з. Метальников, н. Гутик, н. Завгородний, н. Шевченко
|«Лада»
|гт. Буцаев, т. П. Зубов («Молот», ВХЛ), з. Морозов («Сокол», ВХЛ, обмен), н. Черников («Югра», ВХЛ, обмен), н. Бикмуллин («Нефтехимик»), з. Пайгин («Сибирь»), з. Баранцев («Автомобилист»)
|гт. Браташ, т. Десятков («Витязь»), н. Васильков, н. Стальнов (оба — ХК «Сочи», из аренды), н. Сафин (СКА), з. Онишко
|з. Березин, н. Кугрышев, н. Ожгихин, н. Фисенко