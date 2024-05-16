Да так не бывает! Сумасшедшая Австрия эпично грохнула финнов на ЧМ по хоккею

Если бы чемпионат мира по хоккею 2024 года не проводился, то его стоило бы организовать хотя бы ради сборной Австрии. Несмотря на поражения в первых трёх встречах, европейская команда на регулярной основе дарила зрителям в Чехии и у экранов телевизоров очень яркие матчи — можно вынести за скобки первую игру с датчанами, где австрийцы явно провалились, крупно проиграв со счётом 1:5, однако следующие их появления стали настоящими концертами.

Перестрелка со Швейцарией, кажется, немного утонула в шумихе после того матча, который подопечные как раз таки швейцарца Роджера Бадера выдали всего через пару дней, однако сюжет той встречи тоже получился весьма захватывающим — Австрия упустила преимущество 3:1, дважды отыгрывалась и пропустила решающую шайбу на последней минуте, подарив «крестоносцам» в общей сложности пять голов в большинстве.

Но особняком для австрийцев и, пожалуй, всего чемпионата мира стала, конечно же, заруба с канадцами. Напомню, тогда родоначальники хоккея вели со счётом 6:1 после 40 минут встречи, и многие телезрители, смотревшие тот матч, предпочли выключить трансляцию (а особо искушённые — переключиться на игру Польши и Франции) — всё казалось слишком очевидным. Однако Австрия выдала исторический камбэк, отыграв у «кленовых» все пять шайб за последние 20 минут основного времени! Такого возвращения на чемпионатах мира не видели никогда, и именно австрийцы смогли установить такое достижение, сравняв счёт на последних секундах. Итоговое поражение в овертайме нисколько не испортило картину — напротив, все восхищались сборной Австрии, которая навязала борьбу одним из главных фаворитов турнира.

Очередной игровой день дал ещё один повод с восторгом говорить о команде Бадера. Хотя для «орлов» всё начиналось, мягко скажем, не очень хорошо — к середине первого периода Финляндия забросила две шайбы в ворота Давида Киккерта, а за стартовые 20 минут Суоми позволили сопернику нанести всего четыре броска в створ.

Впрочем, уже в начале второй трети австрийцы смогли отыграть одну шайбу, а к середине третьей – и вовсе сравнять счёт. При этом через несколько минут после второго перерыва представители родины Моцарта забросили ещё раз, однако судьи не засчитали взятие ворот даже после тренерского запроса, который на две минуты оставил Австрию в меньшинстве.

Если вы думали, что это всё, то как бы не так! Дело постепенно шло к овертайму, а время на табло стремительно приближалось к нулю, когда Беньямин Баумгартнер решил бросить от синей линии — и попал! Сирена успела прозвучать, но шайба в ворота Харри Сятери влетела за 0,2 секунды до неё, что после просмотра во всеуслышание подтвердил арбитр — есть первая победа Австрии на этом ЧМ! Эпичности ей добавляет тот факт, что «орлы» впервые в истории обыграли сборную Финляндии — да ещё и в каком стиле! Кажется, что так не бывает, однако счёт на табло.

При этом по-хорошему сумасшедшая сборная грохнула финнов без непосредственного участия своей главной звезды Марко Росси — стоит отметить того же Киккерта, который отразил 30 бросков, а также первое звено команды Томас Раффль — Беньямин Нисснер — Марио Хубер, целиком состоящее из игроков австрийского «Зальцбурга» и организовавшего первые два гола своей сборной. И, естественно, ещё раз скажем о Баумгартнере — 24-летний нападающий ранее принимал участие в двух чемпионатах мира, однако оба раза оставался без очков.

Но в этом году он является лидером австрийцев — Беньямин забрасывал по разу в каждом из трёх матчей, в которых принимал участие, и его три гола являются лучшим показателем в команде прямо сейчас. Последняя же шайба и вовсе принесла Австрии историческую победу.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале ИИХФ.

После неё на счету «орлов» теперь есть четыре очка в группе А — вылетать из элитного дивизиона австрийцы не должны, но в то же время и первая четвёрка в составе Швейцарии, Чехии, Канады и Финляндии прямо сейчас кажется недосягаемой. С другой стороны, Австрия начала приучать нас к сенсациям — может быть, нас ждёт ещё несколько сюрпризов в её исполнении?