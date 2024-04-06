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Овечкин и Мирошниченко встретились с Грабовским после игры в Торонто

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после выездного матча с «Торонто Мейпл Лифс» встретился с бывшим партнёром по команде, белорусским хоккеистом Михаилом Грабовским.

Овечкин был в компании молодого форварда «Вашингтона» Ивана Мирошниченко. Грабовский поделился фотографией с нападающими в социальных сетях.

Фото: соцсети Михаила Грабовского

Россиянин и белорус вместе выступали за столичных в сезоне-2013/2014.

Грабовский является самым результативным белорусским хоккеистом в истории Национальной хоккейной лиги. В 534 матчах нападающий набрал 296 (125+171) очков. Помимо «Кэпиталз» он также выступал за «Монреаль Канадиенс», «Торонто» и «Нью-Йорк Айлендерс». В 2018 году завершил карьеру игрока и начал тренерскую деятельность. С 2019 по 2021 год занимал пост помощника главного тренера минского «Динамо».