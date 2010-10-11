Хоккейный и баскетбольный ЦСКА объявили о сотрудничестве

ХК ЦСКА и ПБК ЦСКА разработали программу сотрудничества. В рамках новой концепции запланированы несколько совместных акций. Например, владельцы сезонных абонементов ПБК ЦСКА смогут купить разовые билеты на домашние матчи хоккейного клуба со скидкой 20 %, и наоборот, владельцы абонементов ХК ЦСКА получат такие скидки при покупке билетов на баскетбол.

Кроме этого, клубы открыли бесплатный проход для своих болельщиков на игру со «Спартаком», которая 15 октября пройдёт на Ходынке, а также на матч — открытие регулярного чемпионата Евролиги ПБК ЦСКА – «Армани Джинс», сообщает официальный сайт армейцев.