Ещё кусочек: что делать, если постоянно хочется есть

Действительно ли мы голодны каждый раз, когда открываем дверцу холодильника?

Часто у вас бывает такое, что после плотного обеда рука всё равно тянется за кусочком пиццы, а затем пирожным? Кажется, вы только что вышли из-за стола, а уже снова хотите есть? Почему возникает такое чувство и как справиться с постоянным голодом, разбираемся вместе с психологом Надеждой Пожаровой и нутрициологом Анной Гарновой.

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Что делать, если захотелось съесть ещё чего-нибудь после приёма пищи?

В первую очередь, нужно определить, что вы ощущаете — настоящий голод или капризы организма. Вам хочется чего-то сладенького, солёненького, того, что выглядит вкусно, или полноценного приёма пищи? Затем попробуйте выпить жидкость. Поддерживать водный баланс в течение суток в принципе полезно, а иногда имеет смысл выпить что-нибудь вместо того, чтобы съесть, так как мы часто путаем жажду и голод.

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Если после этого чувство голода не пропало, можно проанализировать, не изменился ли ваш рацион в последнее время. Возможно, вы недоедаете, и организм пытается восполнить запасы энергии, посылая сигналы: поднимается уровень гормонов связанных с чувством голода. Быть может, стоит пересмотреть структуру питания и добавить больше продуктов, дающих насыщение на долгий срок. Например, включить в завтрак жирный белок: яйца, лосось, авокадо.

Важно не забывать и о восприятии количества еды. То, как выглядит блюдо, влияет на насыщение. Поэтому порой большим салатом можно наесться больше, чем горстью орехов.

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Что делать, если голод ощущается постоянно?

Причинами ощущения голода могут быть как эмоции, так и физиология. Если вы постоянно чувствуете голод, можно проверить, нет ли дефицита витаминов, в норме ли уровень сахара в крови и не переживаете ли вы гормональный сбой (у женщин постоянное чувство голода часто связано именно с гормонами).

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Если мы говорим про внутренний эмоциональный голод, он может быть обусловлен несколькими факторами:

дефицит эмоциональной жизни человека;

нехватка внимания к своему внутреннему миру;

боязнь остаться наедине со своими мыслями, внутренними переживаниями (по словам эксперта, именно чувство тревоги чаще всего «заедают»);

нехватка положительных эмоций (когда человеку не хватает радости, он начинает есть сладкое, пытаясь компенсировать неудовлетворённость происходящим).

Что делать, чтобы побороть это чувство?

Необходимо определить, какую потребность на самом деле перекрывает еда, из-за чего возникает эмоциональный дефицит. И постараться компенсировать его без помощи еды.

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Однако зачастую, по словам психолога, люди переедают из-за желания спрятаться от окружающего мира и закрыться в себе. Здесь важно понять, не переживает ли человек сейчас эмоционально тяжёлые моменты. Это могут быть не только постоянные ссоры с близкими (хотя они также играют большую роль), но и невозможность выразить чувства, жизнь в страхе. Человек должен спросить себя, хочет ли он продолжать отношения с партнёром? Устраивает ли его ситуация в семье? Нет ли эмоционального выгорания? Важно рассмотреть и учесть все аспекты жизни.

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Переедание может быть связано с тем, что человек пытается спасти себя с помощью еды: так психика пытается защититься от неблагоприятного воздействия окружающего мира. В таком случае, измениться самостоятельно и отказаться от привычки «заедать» проблемы довольно трудно. Возможно, стоит обратиться к психологу, чтобы в полной мере разобраться в происходящем.