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Простая тренировка с гантелями на все группы мышц в домашних условиях

Домашняя тренировка на всё тело с гантелями. 8 упражнений, которые приведут вас в тонус
Камила Абдурахманова Елена Старостина
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Тренировка на всё тело с гантелями
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Вам понадобятся час свободного времени и отличное настроение.

Гантели можно использовать не только для прокачки рук. При правильном подборе упражнений ими можно отлично проработать всё тело. Предлагаем попробовать восемь упражнений, которые можно сделать дома и получить заряд положительных эмоций на весь день. Включайте спортивный плейлист и повторяйте за нами.

<a href="https://www.championat.com/authors/5491/1.html">Елена Старостина</a>
Елена Старостина
фитнес-тренер

Выполняя эти упражнения, мы можем получить огромное количество пользы: увеличение мышечного объёма, улучшение тонуса и кровообращения в мышцах, изменение композиции всего тела.

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Жим гантелей лёжа

Упражнение прокачивает грудные мышцы.

Техника выполнения

  • Ложимся на пол. Сводим лопатки, чтобы был небольшой прогиб в спине. Ступни, спина и ягодицы прижаты.
  • Руки на уровне груди вытянуты вверх. Разводим локти в стороны под 90 градусов.
  • Опускаем гантели на уровне груди и выжимаем вверх.

Повторяем 15-20 раз по 3-4 подхода.

Фото: istockphoto.com

Жим гантелей вверх сидя

Упражнение прокачивает плечи.

Техника выполнения

  • Садимся на стул со спинкой, спинка должна быть прямая или чуть-чуть под наклоном.
  • Прижимаем спину, ноги ставим ровно, разводим руки с гантелями в стороны, локти под углом 90 градусов.
  • Выжимаем гантели вверх строго над головой и снова опускаем.

Повторяем 15-20 раз по 3-4 подхода.

Фото: istockphoto.com

Подъём гантелей перед собой

Упражнение направлено на плечи, качается передняя дельта.

Техника выполнения

  • Встаём, ноги на ширине плеч, стопы смотрят прямо, гантели на уровне бёдер, руки прямые.
  • Поднимаем руки с гантелями вперёд до параллели с полом.
  • Медленно опускаем их до конца и повторяем движение.

Делаем 15 раз по 3-4 подхода.

Фото: istockphoto.com

Сгибание рук с гантелями на бицепс

Техника выполнения

  • Стоим, ноги на ширине плеч, носки смотрят вперёд, локти прижаты к корпусу.
  • Сгибаем локти, поднимаем гантели к плечам. Локтями не раскачиваем.
  • Медленно опускаем руки.

Повторяем 15-20 раз по 3-4 подхода.

Фото: istockphoto.com

Отведение гантели в наклоне стоя

Упражнение прокачивает трицепс.

Техника выполнения

  • Стоим, берём две гантели, наклоняем корпус параллельно полу, локти прижаты.
  • Из этого положения разгибаем локти, отводим гантели назад.
  • Возвращаемся в исходное положение и повторяем движение.

Делаем 15-20 раз по 3-4 подхода. Лучше использовать гантели с небольшим весом.

Фото: istockphoto.com

Скручивания с гантелями

Упражнение прокачивает пресс.

Техника выполнения

  • Ложимся на спину, ноги сгибаем в коленях, ступни стоят на полу.
  • Берём небольшие гантели, разгибаем руки полностью вверх к потолку.
  • Отрываем лопатки и тянемся за гантелями вверх. Поясница остаётся прижата к полу.
  • Возвращаемся в исходное положение.

Повторяем 20-30 раз по 3-4 подхода.

Фото: istockphoto.com

Приседания с отягощением

Упражнение прокачивает ягодицы.

Техника выполнения

  • Встаём, ноги чуть шире плеч, носки и колени развёрнуты в стороны. Руки с гантелями согнуты, держим их перед собой.
  • Приседаем, отводя таз назад. Пятки от пола не отрываем. Спина ровная. Руки с гантелями опускаем между ног или держим на уровне груди.
  • Возвращаемся в исходное положение.

Повторяем 15 раз по 3-4 подхода.

Фото: istockphoto.com

Выпады с гантелями

Упражнение прокачивает ягодицы.

Техника выполнения

  • Встаём, ноги вместе. Руки с гантелями держим вдоль корпуса.
  • Делаем шаг вперёд левой ногой, правую ногу сгибаем и опускаемся вниз. Колено на пол опускаем.
  • Отталкиваемся обратно и встаём в исходное положение.

Повторяем 20 раз по три подхода на каждую ногу.

Фото: istockphoto.com

Эту тренировку можно делать как круговую. Не забывайте про правильный подбор отягощений: нужно найти золотую середину, чтобы не перегружаться. Не забываем про небольшой отдых – можно устроить перерыв в две минуты. После такой тренировки всё тело будет гореть, и вы сможете очень быстро почувствовать результаты.

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