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Что такое граундхоппинг: как и зачем болельщики коллекционируют стадионы

Как и зачем болельщики коллекционируют стадионы? Это называется граундхоппинг
Виктор Обморнов Кирилл Чемберлен
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Кто такие граундхопперы?
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Поговорили с известным российским граундхоппером и выяснили, в чём сила этого хобби.

У каждого человека свои пристрастия: кто-то в свободное время любит вязать, кто-то читать, а кто-то – посещать стадионы по всему миру. Суть граундхоппинга — в занесении в свой актив максимального количества стадионов, на которых удалось посмотреть матч.

Что такое граундхоппинг

Граундхоппингом впервые начали заниматься английские болельщики в 70-х, одной из первых организаций был «Клуб 92». 92 – не просто число, это количество стадионов первых четырёх английских дивизионов, которые нужно посетить, чтобы стать настоящим граундхоппером.

Фото: vk.com/rgleague

В России сейчас самое популярное сообщество – Russian Groundhopping League с сокращённым названием RGL. Члены этого объединения ездят по разным странам, ходят на матчи, чтобы отдохнуть, погрузиться в футбольную атмосферу, соприкоснуться с национальными культурами и посоревноваться между собой, кто больше стадионов посетит за один календарный год. Мы спросили у основателя общества, как зародилось это течение в России и почему стало таким популярным.

Про российский граундхоппинг

Кирилл Чемберлен
Кирилл Чемберлен
граундхоппер, основатель сообщества Russian Groundhopping League

Рассказывает, как зародилась культура посещения стадионов.

Я впервые узнал о граундхоппинге в 2014 году, когда поехал в командировку в Гамбург. Был там не первый раз, все достопримечательности были знакомы, поэтому для разнообразия пошёл на матч пятой немецкой лиги и там случайно познакомился с двумя ребятами-граундхопперами из Англии.

Они и рассказали мне, что это такое. Выяснилось, что это движение объединяет в себе две мои главные страсти: футбол и путешествия. Это увлечение позволяет тебе ездить по разным странам и городам и смотреть футбол.

Граундхоппинг – лучшее, что могло со мной случиться!

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По возвращении в Россию я стал знакомиться с ребятами-граундхопперами, и в 2019 году мы вместе с другом решили создать такое сообщество. Мы хотели объединить всех людей, увлекающихся футболом.

Началось всё с 30-40 участников, сейчас нас больше 120 человек, есть также ребята из других стран: Таиланда, Беларуси, Австрии. Всех нас объединяет страсть к футболу и атмосфере стадиона.

Фото: vk.com/rgleague

Про мировую практику

Я больше всего люблю английский футбол. Там, на мой взгляд, самая крутая атмосфера. Великобритания, как-никак, родина этого вида спорта. Лучший стадион, который я посещал – это стадион клуба «Эвертон», Гудисон Парк. Могу похвастаться тем, что побывал на всех стадионах, где играют клубы шотландской Премьер-лиги, так как я очень люблю Шотландию и по совместительству я фанат клуба «Глазго Рейнджерс».

Фото: unsplash.com/@viennachanges

За последние 40 лет граундхоппинг обрёл популярность во многих странах мирового сообщества, например, в Германии, в Норвегии, в Бельгии. В России же это пока локальное хобби, про которое знают далеко не все. Вы можете любить футбол и часто посещать матчи, быть граундхоппером, но даже не знать об этом.

Такие объединения, как наше, нацелены на популяризацию посещения футбольных матчей в своей стране и за её пределами, на объединение фанатов вокруг событий, происходящих в футболе.

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История одного граундхоппера

Кто-то любит ходить на низшие лиги, кто-то посещает статусные матчи, кто-то смотрит районные соревнования. Но суть одна – ходить на футбол, смотреть футбол и знакомиться с культурой, которая сопровождает футбол.

Михаил Шичков
Михаил Шичков
граундхоппер

Рассказывает о том, как стал граундхоппером.

Я давно был подписан на Кирилла, мне было интересно следить за путешествиями, особенно футбольными. К тому же он является представителем футбольной культуры, у него интересный контент. Можно сказать, благодаря Кириллу я узнал, что такое граундхоппинг. Мне всегда нравилось ходить на стадионы, смотреть футбол. Ведь посещение матча – это одновременно посещение стадиона, фан шопа, близлежащих заведений, знакомство с достопримечательностями.

Самые яркие выезды – это, конечно, большие чемпионаты. Мой первый большой турнир – чемпионат Европы – 2012, потом был чемпионат мира в Бразилии, там я посетил пять матчей. Я был на «Вечном дерби» в Белграде, на скандальном матче Сербия – Албания в 2014 году. Смотрел матч, где в Роберто Карлоса бросили бананом, когда тот играл за «Анжи», там тоже разгорелся большой скандал.

Фото: unsplash.com/@viennachanges

Я также посетил 12 матчей чемпионата мира в России, а за год побывал на всех стадионах, которые были построены к нему. На данный момент у меня в зачёте ни много ни мало 103 стадиона и 32 страны, в которых я посещал футбольные матчи.

И хотя граундхоппинг в России только набирает популярность и ему ещё предстоит пройти тернистый путь развития, это движение уже сейчас начало оказывать влияние на развитие коммьюнити футбольных болельщиков.

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