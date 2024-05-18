От Калининграда до Камчатки. 10 крупных российских городов, где пройдёт «ЗаБег.РФ»

Рассказали, чем можно заняться в этих локациях после соревнований.

«ЗаБег.РФ» дважды вписал своё имя на одну из страниц Книги рекордов Гиннесса как «Полумарафон, объединивший самое большое количество городов одновременно». Во время самого «свежего» рекорда, в 2021 году мероприятие прошло в 49 городах России. А сейчас количество городов-участников выросло практически вдвое.

В 2024 году забег пройдёт в восьмой раз и объединит более 160 000 человек. 19 мая ровно в 9:00 мск любители бега по всей стране выйдут на старт полумарафона, независимо от часового пояса. Раньше всех, в 8:00 (время местное), стартуют жители Калининграда – самого западного города забега, а участники из Петропавловска-Камчатского, самого восточного города, пробегут полумарафон на закате – старт назначен на 18:00 по местному времени.

Участие в забеге – это отличная возможность отправиться путешествовать по стране. Если вдруг в этом году вы решили бежать не в своём городе, этот материал для вас. Мы выбрали 10 самых крупных городов и рассказали, чем заняться и что посмотреть в свободное время.

Владивосток

Если вы бежите во Владивостоке, вам выпала возможность, которая бывает всего пару раз в год – вы сможете пробежать по знаменитому вантовому Русскому мосту – шестому по высоте в мире. Кстати, именно он изображён на купюре в 2000 рублей.

Мост практически весь год закрыт для пешеходов, поэтому «ЗаБег.РФ» – одна из немногих возможностей полюбоваться на него не из окна автомобиля. А ещё вы сможете преодолеть бегом пролив Босфор Восточный – не у каждого в копилке есть такое достижение!

Владивосток Фото: istockphoto.com/Gfed

Ну а отметить участие в полумарафоне вы сможете традиционными владивостокскими гребешками и камчатскими крабами. Если вы считаете, что вас невозможно ничем удивить, закажите блюдо из трепанга или морского огурца. Несмотря на специфический вкус, это странное существо считается самым целебным морским обитателем, а древние китайские императорские династии готовили из него настоящий эликсир молодости и продлевали им жизнь.

Мы советуем вам задержаться на пару дней во Владивостоке после полумарафона и съездить на маяк на косе Токаревского, который местные жители и туристы окрестили краем земли, ведь именно отсюда начинается Тихий океан.

Как пройдёт маршрут

Полумарафон начинается на острове Русский и проходит по живописному маршруту с видом на Японское море. Смотрите в оба – если вам повезёт, то сможете встретить ларги, дружелюбных пятнистых тюленей, которые облюбовали побережье острова. А ещё время проведения полумарафона совпадает с сезоном цветения сакуры – настоящий ханами, только на Русском!

Фото: Организаторы полумарафона «Забег.РФ»

Калининград

Финишировать раньше всех (правда, по местному времени), вы сможете в Калининграде – здесь «ЗаБег.РФ» начинается в 8:00. Самый ранний старт среди всех участников синхронного забега.

А ещё забег в Калининграде толкает на философские мысли – ведь эта родина Иммануила Канта! Задумайтесь о вечном, когда будете пробегать около острова Канта – именно здесь, около Кафедрального собора, похоронен великий философ.

Калининград Фото: istockphoto.com / Sergei Dubrovskii

Ну а после полумарафона вы сможете восстановить силы блюдами из балтийской сельди в одном из ресторанов местной кухни. По заверениям учёных, эта рыба способна поднимать настроение – в ней содержится много магния и витаминов группы В, которые повышают эндорфины. Поэтому не удивляйтесь, что после забега в Калининграде вы будете в особенно хорошем настроении и бодром расположении духа.

Как пройдёт маршрут

Маршрут полумарафона пройдёт по набережной реки Преголя мимо знаменитой Рыбной деревни – воссозданного уголка старого немецкого Кёнигсберга. Дух «города королей» старой Германии вы сможете почувствовать на протяжении всей трассы, ведь вас ждет настоящая экскурсия в Средневековье. Главное — не свернуть с дистанции на сладкий запах марципана – именно в Калининграде он самый вкусный. Рецепт сохранился со времён Средневековья, когда Кёнигсберг славился этой сладостью на всю Восточную Пруссию.

Фото: Организаторы полумарафона «Забег.РФ»

Великий Новгород

10 веков назад по реке Волхв шли гружёные барки с товаром из заморских стран – здесь проходил легендарный путь из варяг в греки. Великий Новгород – самый древний город забега, он почти на 300 лет старше Москвы, а маршрут полумарафона перенесёт вас в далекое прошлое: вы пробежите по местам, откуда начиналась Россия.

А ещё организаторы забега в Великом Новгороде славятся тем, что каждый год готовят сюрпризы для участников мероприятия и гостей города – в прошлом году они устроили настоящее авиашоу, а в этом планируют организовать по маршруту забега фестиваль аэростатов.

Великий Новгород Фото: istockphoto.com/tbralnina

Как пройдёт маршрут

Забег стартует у стен Софийского собора – старейшего православного храма в России, который через 20 лет отпразднует своё 1000-летие. Трасса проходит вдоль стен Детинца, новгородского кремля, места, где зарождалась первая в России республика. Через реку от разворота на полумарафонскую дистанцию расположено Рюриково городище – именно здесь стоял со своей дружиной князь, которого новгородцы призвали на княжение. Рюрик заложил основу русской государственности и породил первую в России династию князей.

Фото: Организаторы полумарафона «Забег.РФ»

Ялта

Все участники забега смогут поздороваться с Чёрным морем, а вот искупаются в нём только самые закалённые – вода в мае не прогревается выше +13°С. Но не расстраивайтесь! Поездка в Ялту весной – отличная возможность подышать морским воздухом и оздоровиться, недаром сюда ездили на лечение многие русские писатели, а врачи до сих пор признают, что мягкий ялтинский климат помогает укрепить организм и справиться со многими болезнями.

Ялта Фото: istockphoto.com / Anna Pismenskova

Как пройдёт маршрут

Маршрут проходит по знаменитой Ялтинской набережной. Сейчас, когда купальный сезон ещё не начался, у вас есть уникальная возможность насладиться всей её красотой без свойственных прибрежной зоне толп отдыхающих.

В Приморском парке, следующей точке маршрута забега, вас ждёт настоящее буйство красок – полумарафон проходит в самый разгар цветения миндаля, граната и глицинии.

А ещё участники пробегут мимо необычной достопримечательности – дворца эмира Бухарского, который построил иностранец, эмир Сеид. Он настолько любил Ялту, что приезжал сюда отдыхать каждый год и даже был удостоен звания почётного гражданина города.

Кстати, маршрут круговой – те, кто побежит дистанцию 10 км, смогут полюбоваться всеми достопримечательностями дважды, а полумарафонцы – целых четыре раза!

Фото: Организаторы полумарафона «Забег.РФ»

Ростов-на-Дону

Из Европы в Азию и снова в Европу! Без визы, багажа и перелетов – такое возможно только в Ростове-на-Дону, ведь граница между Европой и Азией в южной части нашей страны проходит по реке Дон. Поэтому для путешествия между частями света нужен только один билет – регистрация на «ЗаБег.РФ».

Во время забега вас ждёт настоящее погружение в мир стрит-арта, потому что Ростов-на-Дону – это музей под открытым небом, в котором уличные художники выставляют свои картины-граффити. По всему городу их насчитывается около полутора сотен!

А если вы любите собирать рекорды, после полумарафона прогуляйтесь по переулку Титова – самой короткой улице России. Ну и ни в коем случае не уезжайте из Ростова-на Дону, пока не попробуете местный деликатес – варёных раков. А если попробуете, может, и вовсе не захотите уезжать!

Ростов-на-Дону Фото: istockphoto.com / Vladimir Zapletin

Как пройдёт маршрут

Полумарафон стартует от Театральной площади, а его маршрут проходит по самой красивой центральной улице города – Большой Садовой. Именно здесь больше 120 лет назад пустили первые в городе трамваи, которые сразу превратились в символ Ростова-на-Дону. Они до сих пор работают исправно, хотя ростовские трамваи считаются одними из самых старых в России.

Трасса полумарафона проходит по Ворошиловскому мосту, он приведёт вас на знаменитый Левый берег Дона, который, по заверениям ростовчан, находится уже в Азии. Здесь вас ожидают разворот и обратное путешествие в Европу. По дороге обратите внимание на параллельный Ворошиловскому Железнодорожный раздвижной мост – его механизм спроектирован в ателье Густава Эйфеля, «отца» знаменитой парижской башни.

Фото: Организаторы полумарафона «Забег.РФ»

Псков

Если вы никак не можете решиться взять новую дистанцию, то вам прямая дорога в Псков – вся его атмосфера мотивирует побеждать и не сдаваться. Псков, один из старейших русских городов, на протяжении всей своей истории служил щитом, который закрывал остальную Россию сначала от половцев, затем от ливонцев и тевтонцев – и так 123 войны, 126 набегов и 36 осад. Именно на псковских землях Александр Невский победил в знаменитом Ледовом побоище.

За всю более чем 1000-летнюю историю Псков был взят только один раз. Отсюда и несгибаемая воля его жителей. Недаром первый в России человек, который пробежал марафон на протезе, родом из Пскова. Его зовут Дмитрий Ющенко, и вы, скорее всего, встретите его на дистанции – на забегах в своём родном городе он выступает пейсмейкером.

После забега мы рекомендуем вам погулять по городу и встретиться с губником, борканником и наклëпком. Узнать, что это, вы сможете в любом кафе местной кухни. Подсказка: ищите в разделе меню с пирогами.

Псков Фото: istockphoto.com/dmitriymoroz

Как пройдёт маршрут

Маршрут полумарафона начинается у стадиона «Машиностроитель» и проходит по всему историческому центру. Во время вашей спортивной экскурсии вы сможете пробежать по набережной реки Великая, увидеть Псковский Кремль, который тут называют Кром, и насладиться памятниками древнерусского зодчества – именно здесь, в Пскове, расположен самый древний православный храм. Отсюда же родом и первая православная святая – княгиня Ольга.

Если вы побежите в Пскове, ваша дистанция пройдёт рядом с церковью Николы с Усохи. Пять веков назад её колокольный звон так напугал лошадь Ивана Грозного, что царь приказал «наказать» колокол и отрубить ему уши, то есть его верхнюю часть.

Фото: Организаторы полумарафона «Забег.РФ»

Ярославль

Обычно в музеях запрещено шуметь, а тем более бегать. Но 19 мая «ЗаБег.РФ» нарушит все правила. Не спешите осуждать, лучше присоединяйтесь к нашему полумарафону в Ярославле, настоящем городе-музее, сердце Золотого кольца России.

Если в Москве, Суздале, Владимире в список Всемирного наследия ЮНЕСКО включены только отдельные здания, то в Ярославле организация охраняет весь исторический центр.

Ярославль Фото: istockphoto.com/JackF

Как пройдёт маршрут

Из исторического центра маршрут приведёт вас к Стрелке – месту, где встречаются реки Которосль и Волга – и поведёт дальше по набережной. Так вы сможете рассмотреть древние соборы и церкви с другой перспективы.

Полумарафон поможет вам влюбиться в Ярославль. Так же, как в своё время в этот город влюбился Лев Толстой – писатель так вдохновился этими местами, что решил устроить последнюю встречу героев «Войны и мира» именно здесь, на берегу Волги. И всё бы ничего, но сам Лев Николаевич знал о Ярославле только из книг и рассказов знакомых, а сам тут никогда не был! Тем не менее знаменитый особняк Андрея Болконского входит в вашу беговую экскурсию по городу-музею.

Однако не одной историей и литературой знаменит Ярославль: именно здесь родилась первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, а именем этого города назван кратер на Венере. Поэтому не сомневаемся, что в Ярославле вас ждёт космическое приключение!

Фото: Организаторы полумарафона «Забег.РФ»

Уфа

Если вы устали от толп людей в столице, приезжайте в Уфу – это самый просторный мегаполис России. На каждого жителя здесь приходится около 700 м² места, а на её территории поместились бы семь Парижей или 1711 Ватиканов.

А ещё в Уфе нет ни одной полностью пешеходной улицы, поэтому 19 мая можно увидеть столицу Башкортостана без машин.

Восстанавливаться после полумарафона рекомендуем сладким чаем с настоящим башкирским мёдом. Здесь растëт больше 80% лип нашей страны, к тому же Башкортостан – это одно из немногих мест, где до сих пор добывают самый вкусный дикий мед так же, как и несколько веков назад. Поэтому с пустым чемоданом из Уфы вы точно не уедете!

Уфа Фото: istockphoto.com / Valery Bocman

Как пройдёт маршрут

Маршрут в Уфе стартует от площади Салавата Юлаева, национального героя Башкортостана. Памятник ему входит в список семи чудес региона и даже изображён на гербе Уфы.

От главной туристической площади вы побежите по центральным улицам города мимо Гостиного двора и других достопримечательностей. Уфа достаточно молодой город, поэтому тут вы не встретите огромного количества древних соборов или других памятников истории – зато сколько национального колорита! На территории Башкортостана живут люди около 160 национальностей, и каждая привнесла в жизнь Уфы что-то своё.

Фото: Организаторы полумарафона «Забег.РФ»

Санкт-Петербург

Фонтаны Петергофа, музеи, прогулки по знаменитым питерским каналам, разводные мосты – мы уверены, что вы найдёте, чем заняться после полумарафона!

А ещё «ЗаБег.РФ» пройдёт в самый разгар сезона корюшки – совсем недавно здесь прошел ежегодный фестиваль этой рыбки, поэтому не упустите возможность вкусно отпраздновать участие или победу.

Санкт-Петербург Фото: istockphoto.com / Vladislav Zolotov

Как пройдёт маршрут

Путь начнётся от Исаакиевского Собора, четвёртого по величине в мире! Вы пробежите по набережной Невы и сможете познакомиться с главными достопримечательностями города, которые включены в любой путеводитель по Санкт-Петербургу: Кунсткамерой, Петропавловской крепостью, Эрмитажем и другими – настоящая обзорная экскурсия!

После полумарафона вы сможете повторить этот маршрут ещё раз, но уже как турист. Правда, если вы будете заходить в каждый музей, рядом с которым пробежите полумарафон, вам не хватит не только выходных, но и отпуска: только в одном Эрмитаже, если вы будете останавливаться у каждого экспоната всего по минуте, придётся провести 13 лет!

Фото: Организаторы полумарафона «Забег.РФ»

Москва

Самый масштабный спортивный праздник ждёт любителей бега именно в столице. Забег, участие в котором примут 23 тысячи человек, начнётся ровно в 9:00 на Васильевском спуске. Здесь же будет и финиш полумарафона – так Храм Василия Блаженного, память о победах Ивана Грозного, превратится и в символ вашей победы. Победы над самим собой.

За наградой, кстати, не придётся далеко идти – совсем рядом, в ГУМе, продаётся самое вкусное мороженое! Его рецепт хранят в секрете с советских времен, а по выходным у ларька с вафельными стаканчиками выстраиваются огромные очереди. Бегите быстрее, но не переживайте – углеводное окно не закроется ещё целый час.

Москва Фото: istockphoto.com / Vladislav Zolotov

Как пройдёт маршрут

Маршрут трассы пройдёт по всему историческому центру – такой обзорной экскурсии вы не найдёте ни у одной турфирмы. В любой другой день вы бы ехали по этим улицам на туристическом автобусе. На пути вы встретите Храм Христа Спасителя, Крымский мост, одну из сталинских «7 сестёр» – МИД.

На всём маршруте будут работать фотографы, так что без фото с достопримечательностями столицы вы точно не останетесь.

Фото: Организаторы полумарафона «Забег.РФ»

В этом материале мы рассказали только о 10 городах, в которых пройдёт «ЗаБег.РФ», но на самом деле их в разы больше – полумарафон состоится во всех субъектах страны. Так что если вы давно искали повод, то пакуйте кроссовки в рюкзак и вперёд — к новым путешествиям и новым рекордам.