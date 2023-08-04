Учёные назвали самый полезный витамин для сердца и сосудов

Недавнее исследование рассмотрело влияние витамина D на здоровье пожилых людей. Участники в возрасте от 60 до 84 лет были разделены на две группы: первая продолжала жить своей обычной рутиной, вторая добавила в рацион витамин в количестве 60 тыс. МЕ в месяц. Эксперимент длился 5 лет.

В результате собрали данные более 16 тыс. человек. За время эксперимента частота сердечно-сосудистых отклонений была на 9% ниже у людей, принимавших витамин.

Витамин D необходим для поддержки сосудов и нормального артериального давления. Более того, его дефицит связан с повышенным уровнем липидов (жиров) в крови, а также с дисфункцией сосудов.

При добавлении новых элементов в рацион стоит проконсультироваться со специалистом и выбрать правильную дозировку.