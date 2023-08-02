Скончался последний человек, родившийся в 19 веке. Сколько ему было лет?

Согласно бразильским органам ЗАГС, Хосе Паулино Гомес умер буквально за неделю до своего 128 дня рождения. В его свидетельстве о браке датой рождения значится 4 августа 1895 года. Хосе опередил предыдущую рекордсменку более, чем на 10 лет.

Самой старой женщине — испанке, Марие Браньяс Морера, сейчас 115 лет.

Сообщается, что Хосе женился в 22 года. Поэтому предполагается, что он действительно родился до 1900 года, так как в этой местности мужчины редко заключают брак до 17 лет.

Всю жизнь Хосе прожил в сельской местности, ухаживая за животными. После себя он оставил 7 детей, 25 внуков, 42 правнука и 11 праправнучек. По словам его внучки, Элиане Феррейра, дедушка вёл обычную деревенскую жизнь:

Он был очень простым, очень скромным. Его уникальность заключалась в том, что он не любил ничего городского, только деревенские вещи, натуральные.

А другая внучка долгожителя, Фабиола Оливейра, рассказала местным СМИ, что Хосе всего 4 года назад перестал ездить верхом. До этого он много времени проводил на лошадях, которых обожал.

Хосе начал терять жизненную силу только в последний месяц. По медицинскому заключению, причина смерти мужчины — полиорганная недостаточность (результат нарушения деятельности нескольких органов).