Биохакер рассказал о вечернем ритуале, который помогает ему выглядеть на 20 лет моложе

Марк Хайман — врач и учёный, исследующий вопросы старения. Благодаря своим знаниям в этой области, мужчине удалось обмануть возраст. Сейчас ему 63, но результаты обследований показывают, что его биологический возраст меньше на 20 лет. По словам «биохакера», всё дело в правильном распорядке дня. Каждый его вечер проходит одинаково.

Марк Хайман Фото: @drmarkhyman

В 18:00 Марк ужинает. Его обычное вечернее меню: говядина, рыба, сладкий картофель и зелень. После этого учёный полностью отказывается от еды до следующего утра. В 19:00 мужчина прекращает использовать телефон и смотреть телевизор. Далее Марк читает или гуляет до 21:00. Перед сном биохакер принимает пищевые добавки и медитирует.

Правильный сон, по мнению учёного — один из главных секретов сохранения молодости. Марк всегда отдыхает в маске для глаз, берушах и на специальном ортопедическом матрасе. Кроме того, в его комнате обязательно работает кондиционер, а шторы плотно закрыты.