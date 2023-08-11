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Как не «сбросить» здоровье: вот на сколько можно похудеть за неделю без вреда для здоровья

Как не «сбросить» здоровье: вот на сколько можно похудеть за неделю без вреда для здоровья
Названы безопасные для здоровья темпы похудения
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В попытках скинуть вес и добраться до желаемых цифр некоторые не всегда прибегают к здоровым методам. Однако в этом процессе похудения важна постепенность и последовательность. Эксперты призывают не худеть более чем на 400-900 г в неделю.

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Многие люди худеют не по прямой линии, а как бы по ступенькам. Они могут сбросить почти 2 кг за неделю, затем их вес может не сдвигаться до определённого момента.

Наш метаболизм, то есть внутренняя жиросжигающая печь нашего организма, также начинает замедляться. В результате мы теряем меньше калорий, чем раньше.

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Экстремальные диеты не работают в долгосрочной перспективе, как бы этого ни хотелось. Низкокалорийные рационы способны привести к обезвоживанию. Соответственно, в таких условиях вы не сжигаете жир, а избавляетесь от воды.

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