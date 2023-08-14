Мужчина сбросил два центнера и показал себя до и после. Вот его правила похудения

39-летний Бо Гриффин с детства страдал от избыточного веса. В 2014 году он достиг цифры в 333 кг.
Тогда я подумал, что жить так — точно не выход. Мне нужно придумать что-то.
Бо Гриффин
Фото: @beaujgriffin
С того момента мужчина серьёзно взялся за здоровье. Его путь начался с отказа от сладких газировок, благодаря чему он смог сбросить первые 45 кг. Затем он изменил своё питание, отдавая предпочтение белкам и разделяя еду на частые, но маленькие порции. Употребление большого количества углеводов и сахара за один приём пищи могло вызвать у него недомогание.
Бо Гриффин
Фото: @beaujgriffin
Далее Бо включил в свою рутину физическую активность, в том числе плавание. Лёгкие прогулки в парке, пересаживание с одной скамьи на другую также помогали не сидеть на месте.
Сейчас вес Гриффина составляет 122 кг. 4-5 раз в неделю он занимается кардио и силовыми тренировками, чередуя различные группы мышц.
Мужчина советует всем придерживаться трёх основных принципов для достижения цели:
- Ваше здоровье — это ваше богатство. Вы должны серьёзно относиться к нему и делать всё возможное для его улучшения.
- Никогда не опускайте руки. Жизнь может круто измениться, если вы будете совершать несколько важных действий.
- Будьте последовательны. Старайтесь идти к цели каждый день, но делать это не спеша.
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