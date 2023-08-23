Эти шесть продуктов могут храниться намного дольше, чем указано на этикетке

Как часто вы задумываетесь о сроках хранения продуктов на вашей кухне? Оказалось, некоторые из них сохраняют свою свежесть намного дольше, чем многие думают.

1. Макароны. Их срок службы может составлять два полных года без надлежащего хранения. Если у вас есть контейнеры, они прослужат ещё дольше в тёмном, сухом шкафу.

2. Арахисовая паста в холодильнике может стоять от шести до девяти месяцев. За это время вы точно успеете съесть любимое лакомство.

3. Яблоки в посуде выдержат около недели. Однако холод увеличит срок от четырёх до шести недель.

4. Закрытый мёд остаётся вкусным на неопределённый срок. Один совет: вы должны хранить его в стеклянной банке.

5. Свежий лук можно держать в холодильнике до трёх месяцев. Довольно полезный лайфхак: каждую луковицу заверните в бумажное полотенце.

6. Сырой картофель в кладовой не портится примерно месяц, однако с каждым днём вкус изменяется. Если у вас есть бумажный пакет, лучше перенести овощ туда. Так срок получится немного увеличить.