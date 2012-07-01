Все точки расставлены

В последней день турнира серии Гран-при по бадминтону Russian Open были определены победители во всех категориях. Самой интересной встречей стала игра двух российских дуэтов в миксте.

Последний день турнира серии Гран-при по бадминтону Russian Open, как и полагается, был отдан под финальные встречи во всех категориях. И открывали его спортсмены в миксте. Первые сеяные Александр Николаенко/Валерия Сорокина в самой принципиальной игре дня встречались со вторыми номерами турнира Виталием Дуркин