Президент UCI: выплата призовых легкоатлетам на ОИ-2024 противоречит олимпийскому духу

Президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лаппартьен заявил, что решение о выплате призовых победителям легкоатлетического турнира на Олимпиаде-2024 противоречит олимпийскому духу.

«Олимпийский дух заключается в том, чтобы делиться доходами и привлекать больше спортсменов к соревнованиям по всему миру. Не только вкладывать все деньги в лучших, но и распределять их между остальными. Если мы сконцентрируем деньги на лучших спортсменах, то возможности для оставшихся спортсменов исчезнут по всему миру», — приводит слова главы UCI Reuters.

Напомним, победитель Олимпийских игр в Париже получит $ 50 тыс. На Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе (США) призовые получат все спортсмены, завоевавшие медали.