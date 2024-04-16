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Президент UCI: выплата призовых легкоатлетам на ОИ-2024 противоречит олимпийскому духу

Президент UCI: выплата призовых легкоатлетам на ОИ-2024 противоречит олимпийскому духу
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Президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лаппартьен заявил, что решение о выплате призовых победителям легкоатлетического турнира на Олимпиаде-2024 противоречит олимпийскому духу.

«Олимпийский дух заключается в том, чтобы делиться доходами и привлекать больше спортсменов к соревнованиям по всему миру. Не только вкладывать все деньги в лучших, но и распределять их между остальными. Если мы сконцентрируем деньги на лучших спортсменах, то возможности для оставшихся спортсменов исчезнут по всему миру», — приводит слова главы UCI Reuters.

Напомним, победитель Олимпийских игр в Париже получит $ 50 тыс. На Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе (США) призовые получат все спортсмены, завоевавшие медали.

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