Министр спорта Матыцин поддержал участие россиян в Олимпийских играх в Париже

Министр спорта России Олег Матыцин выступил за участие российских спортсменов в международных соревнованиях, несмотря на наложенные ограничения.

«Нельзя ни в коем случае закрываться нам сегодня. Нельзя разрывать окончательно или даже на время связи с международными федерациями, несмотря на их иногда дискриминационную позицию. Не всех, а части из них. Я считаю, что надо продолжать участвовать, надо побеждать, надо добиваться права выступления, в том числе на Олимпиаде», — сказал Матыцин на встрече со спортивной общественностью в Астрахани.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.