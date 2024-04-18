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«Я очень хотел выступить на Олимпиаде». Эмбиид объяснил своё решение играть за сборную США

«Я очень хотел выступить на Олимпиаде». Эмбиид объяснил своё решение играть за сборную США
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид рассказал о том, почему решил принять приглашение сборной США. У игрока есть также гражданства Франции и Камеруна.

«В последние несколько лет каждое моё решение было продиктовано удобством моей семьи. Мой сын родился здесь, в США. Я буду горд представлять эту страну ради моего сына. Я люблю свою Родину, но очень хотел выступить на Олимпиаде», — приводит слова Эмбиида Associated Press.

Напомним, недавно стал известен состав сборной США на Олимпиаду-2024. В него вошли Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Стефен Карри, Джоэл Эмбиид, Джейсон Тейтум, Девин Букер и Джру Холидэй, а также Энтони Дэвис, Бэм Адебайо, Энтони Эдвардс, Тайриз Халибёртон и Кавай Леонард.

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