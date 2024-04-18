Директор олимпийской ассоциации Британии сомневается в безопасности церемонии открытия ОИ

Исполнительный директор олимпийской ассоциации Британии Энди Энсон заявил о том, что безопасность болельщиков — это ключевая задача на Олимпийских играх в Париже.

«Это одна из самых важных вещей, которыми мы должны управлять с точки зрения риска. Мы были бы наивны, если бы не подумали об этом. Наш приоритет номер один — безопасность всех наших спортсменов, нашего окружения и наших болельщиков», — приводит слова Энсона Inside the Games.

Энсон также поделился переживаниями о том, что обычно церемония открытия проводится на главном стадионе города, а в этот раз все спортсмены будут проплывать по Сене на 160 баржах. Это делает атлетов более уязвимыми для различных нападений.

Сам президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил о том, что при необходимости они перенесут проведение игр в закрытое помещение.