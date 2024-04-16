Валуев — о перемирии на время ОИ: По идее Макрон должен был бы заткнуться

Экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBA, депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на предложение президента Франции Эммануэля Макрона установить олимпийское перемирие на время Олимпиады-2024 в Париже.

«Макрон как человек и государство напрямую участвует в конфликте на Украине. По идее он должен был бы заткнуться, потому что даже не скрывает, что хочет отправить своих солдат в зону конфликта. Более того, они там есть. Его государство напрямую участвует в военных действиях, а Макрон говорит о каком-то перемирии», — приводит слова Валуева РИА Новости.

Летние Олимпийские игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены, допущенные на соревнования, должны соблюсти ряд требований МОК для получения права на выступление. Ранее стало известно, что МОК не будет требовать от российских спортсменов подписания декларации с осуждением специальной военной операции (СВО) на Украине.