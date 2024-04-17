Сборная США по баскетболу объявила состав на Олимпиаду в Париже

Национальная команда США определилась с окончательной заявкой для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Как информирует пресс-служба американской сборной, в список из 12 баскетболистов вошли Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Стефен Карри, Джоэл Эмбиид, Джейсон Тейтум, Девин Букер и Джру Холидэй, а также Энтони Дэвис, Бэм Адебайо, Энтони Эдвардс, Тайриз Халибёртон и Кавай Леонард.

Фото: Социальные сети сборной США

Напомним, летние Олимпийские игры в столице Франции состоятся с 26 июля по 11 августа.

Отметим, что Леброн не выступал за сборную США с 2012 года, а Карри ни разу в карьере не принимал участия в играх олимпийской национальной команды.

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