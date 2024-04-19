«Я просто не вписался в эту команду». Ирвинг — о непопадании в состав сборной США на ОИ

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг поделился своими чувствами по поводу того, что не был вызван в сборную США на Олимпийские игры в Париже.

«Я просто не вписался в эту команду. Процесс обсуждения был непростым, но я в любом случае не испытываю ничего, кроме уважения к ребятам из сборной.

На данном этапе карьеры я думаю, что моё внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы выиграть титул НБА, а летом я могу просто поддержать этих ребят, когда у меня будет возможность.

Я помню времена, когда нужно было соревноваться с друг другом за попадание в состав. Мы собирались вместе, относились к друг другу с уважением, ели за одним столом, а потом просто играли против друг друга. Я скучаю по такому», — приводит слова Ирвинга Eurohoops.