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Стало известно, кто займёт последнее место в сборной США по баскетболу к ОИ-2024

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард занял последнее 12-е место в составе сборной США на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает журналист Чарльз Чарания в социальной сети X (ранее Twitter) со ссылкой на информацию The Athletic

По информации источника, участие в турнире точно должны принять такие звёзды, как Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Стефен Карри, Джоэл Эмбиид, Джейсон Тейтум, Девин Букер и Джру Холидэй, а также Энтони Дэвис, Бэм Адебайо, Энтони Эдвардс и Тайриз Халибёртон.

Ранее в СМИ сообщалось, что игрок «Клипперс» Леонард являлся главным претендентом на последнее 12-е место в команде на Игры в Париже.

Напомним, летние Олимпийские игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа.

Болельщики «Сан-Антонио» реагируют на появление Кавая Леонарда: